Sojabohnen und Flüssiggas statt Handelskrieg

Mehr Sojabohnen und Flüssiggas statt Handelsstreit. Darauf haben sich EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump nach einem Krisentreffen im Weißen Haus überraschend geeinigt. Juncker, war nach Washington gekommen, um von Trump angekündigte Zölle auf Autos zu verhindern, was ihm vorerst auch gelungen ist. Trump, der vor dem Treffen noch heftig gegen die EU wetterte, sprach sogar von einer neuen Phase „enger Freundschaft und starker Handelsbeziehungen, in denen wir beide gewinnen werden“. Auf Twitter ließ er verlauten „Das war ein großer Tag für den freien und fairen Handel“.

Verhandlungen über Zölle auf Stahl und Alu

Beide Seiten vereinbarten bei Industriegütern über die Abschaffung von Zöllen, Handelsbeschränkungen und Subventionen zu verhandeln. Auch die Abschaffung der Abgaben auf Stahl- und Aluminium und die damit verbundenen EU-Vergeltungszölle soll thematisiert werden. Während der Gespräche gäbe es keine neuen Zölle, so die Abmachung. Die EU machte dafür das Zugeständnis mehr Sojabohnen und Flüssiggas aus den USA zu kaufen. Vor allem in Deutschland zeigt man sich über die neue Einigung begeistert. Die Bundesrepublik wäre von Zöllen auf Autos am stärksten betroffen gewesen. „Jean-Claude Juncker habe gezeigt, dass es am Ende nicht darum geht, wer die größten Buchstaben bei Twitter benutzt, sondern darum ob man reale Lösungen anzubieten hat“, erklärte der deutsche Außenminister Heiko Maas in Anspielung auf Trumps häufige Verwendung des Kurznachrichtendienstes. Auch Eurochambres Chef Christoph Leitl freut sich über die Beilegung des Handelsstreits. Österreichs Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck will Details noch abwarten, sieht die Einigung jedoch, „vorsichtig positiv“. Es habe sich gezeigt, dass „die Strategie eines geeinten Auftretens der EU die richtige ist“.