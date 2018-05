Soldat schoss auf Schüler: Rätseln über Motiv

MISTELBACH — In Mistelbach ist am Mittwochnachmittag ein 19-Jähriger von Schrotkugeln getroffen worden. Er wurde mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Ein 18-jähriger Verdächtiger wurde Stunden später festgenommen. Er hat gestern die Schussabgabe gestanden, über sein Motiv herrscht aber noch Rätselraten.

Die Tat hatte sich gegen 13.45 Uhr nahe der BHAK in der Weinviertler Bezirksstadt zugetragen. Der 19-Jährige wurde von mehreren Schrotkugeln am Körper und im Gesicht getroffen. Der Täter hatte die Waffe aus einer Entfernung von rund 25 Metern abgefeuert und war dann geflüchtet. Seine Baikal-Flinte wurde wenig später laut Polizei „im Nahbereich“ sichergestellt. Vom Täter fehlte vorerst jede Spur. Doch noch am Abend stellte sich der 18-jährige Grundwehrdiener in Wien der Polizei. Die Waffe, die er samt Munition erst vor wenigen Tagen gekauft hatte, war auf ihn regis- triert. Das Opfer befand sich gestern bereits auf dem Weg der Besserung. Die Verletzungen hatten sich als nicht allzu schwer herausgestellt.