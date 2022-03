Solidarität mit Ukraine

„Weiterhin volle Solidarität und Unterstützung“ sicherten Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landtagspräsident Max Hiegelsberger dem ukrainischen Botschafter in Österreich, Vasyl Khymynets, zu.

Rasche Hilfe sei jetzt, sowohl vor Ort in der Ukraine, als auch in Oberösterreich, am wichtigsten.

Mit Stand Dienstag sind rund 1300 ukrainische Flüchtlinge – vorwiegend Frauen und Kinder – in den Notschlafstellen des Landes OÖ untergebracht, weitere rund 500 Kriegsflüchtlinge werden in privaten Quartieren im Zuge der oö. Nachbarschaftshilfe betreut.