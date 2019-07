Sollte Nawalny vergiftet werden?

Ärztin: Oppositionspolitiker hatte in Haft möglicherweise Giftkontakt

Der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach Angaben seiner Hausärztin im Gefängnis möglicherweise mit Gift in Berührung gekommen. „Wir können nicht ausschließen, dass seine Haut von einem Gift berührt und von einer unbekannten chemischen Substanz durch einen Dritten verletzt wurde“, schrieb die Medizinerin Anastasia Wassiliewa nach einem Besuch bei dem Politiker im Krankenhaus auf Facebook.

Demnach litt der prominente Oppositionelle unter geschwollenen Augenlidern und hatte Abszesse an Nacken, Rücken, Rumpf und Ellenbogen. Nawalnys Anwältin Olga Michailowa führte die Symptome ebenfalls auf eine Vergiftung zurück.

Nawalny war am Sonntag aus der Haft in ein Spital verlegt worden. Zunächst war von einer „schweren allergischen Reaktion“ die Rede. Gegen den Rat der Ärztin wurde Nawalny gestern zurück in Haft gebracht.

Der Oppositionspolitiker war am Mittwoch zu 30 Tagen Haft verurteilt worden, weil er zu einem nicht genehmigten Protest aufgerufen hatte. Nawalny ist einer der prominentesten Kritiker von Präsident Wladimir Putin.

Außenminister Alexander Schallenberg verurteilte am Montag die Polizeigewalt gegen Demonstranten in Moskau bei einer Kundgebung am Samstag als „unverhältnismäßig und unvertretbar“.