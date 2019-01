Somalier griff Frau auf den Hintern und ging dann auf Polizisten los

Beamte in Zivil hatten 22-Jährigen bei Belästigung an Bim-Haltestelle in Linz beobachtet — Täter schlug zuvor einer anderen Frau in das Gesicht

LINZ — Gleich zwei Frauen wurden am Samstag Opfer einen Somaliers. Polizisten in Zivil hatten gegen 7 Uhr den 22-Jährigen dabei beobachtet, wie er an der Straßenbahnhaltestelle am Linzer Taubenmarkt einer Frau an den Hintern griff. Das Opfer und ein Passant schrien den Mann daraufhin an, woraufhin dieser davonlief und von den Beamten verfolgt wurde.

Opfer wollte nicht auf die Polizei warten

Als sie Somalier einholten, wehrte sich dieser mit Fußtritten und einem Ellbogenstoß. Daraufhin wurde er wegen Widerstand festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert. Das Opfer war in der Zwischenzeit mit der Straßenbahn weggefahren, obwohl der Passant, der der Frau zu Hilfe gekommen war, sie aufgefordert hatte, auf die Polizei zu warten.

Im Zuge von Ermittlungen stellten die Polizisten fest, dass Beschuldigte noch mehr auf dem Kerbholz hat. Nur etwa eine Stunde zuvor hatte der 22-Jährige in der Altstadt einer Frau zweimal ins Gesicht geschlagen und sie an den Haaren gezogen, nachdem er sie verfolgt und sie ihn zur Rede gestellt hatte. Der Beschuldigte verweigerte bei seiner Einvernahme die Aussage. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete die Anzeige auf freiem Fuß an. Die Beamten blieben unverletzt.

Die Polizei bittet die Frau, die von dem Somalier belästigt wurde, sich unter Tel. 059133/45-3333 zu melden.