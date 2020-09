Sommer-Card der Bundesmuseen als Erfolg

Die anlässlich der Wiedereröffnung der Bundesmuseen nach dem Corona-Lockdown ins Leben gerufene Sommer-Bundesmuseen-Card war ein Erfolg. Wie Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) am Donnerstag bekanntgab, erwarben 18.300 Menschen das Ticket um 19 Euro. Mit diesem konnten zwischen 1. Juli und 15. September alle Häuser je einmal besucht werden. Insgesamt wurden so 66.340 Besuche verzeichnet.

“Nach wochenlangen Schließungen war es wichtig, ein spezielles Angebot zu schaffen, das möglichst viele Menschen zurück in die Museen lockt”, so Mayer, die hofft, “dass wir damit auch langfristig wieder viele Besucherinnen und Besucher dafür gewinnen konnten, das breite Angebot unserer Museen in Anspruch zu nehmen.” Seit Mittwoch gilt wieder der Preis von 59 Euro für die Bundesmuseen-Card, die zu je einem Eintritt in jedes der acht Museen berechtigt. Kinder und Jugendliche unter 19 Jahre haben freien Eintritt.