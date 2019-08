Sommer schrammt nur ganz knapp an Allzeit-Temperaturrekord vorbei

WIEN/LINZ — Der Sommer 2019 war der zweitwärmste seit Messbeginn 1767 — er lag um 2,7 Grad über dem Mittel und damit knapp hinter dem Rekord aus dem Jahr 2003. Das ist das Ergebnis der vorläufigen Sommerbilanz der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Zudem war es mit 30 Prozent weniger Niederschlag einer der sieben trockensten Sommer der Messgeschichte.

„Berücksichtigt man die Prognosen für die letzten Augusttage, dann liegt der Sommer 2019 um 2,7 Grad über dem vieljährigen Mittel“, so der ZAMG-Klimatologe Alexander Orlik. Die Bezeichnung „vieljähriges Mittel“ betrifft die Klimaperiode 1981-2010. Nur der Sommer 2003 war um 2,8 Grad wärmer als das Mittel. Auf Platz drei liegt der Sommer 2015, der 2,4 Grad über dem Mittel lag. Die höchste Lufttemperatur wurde im heurigen Sommer mit 38,8 Grad in Krems (NÖ) am 1. Juli gemessen, die tiefste am Brunnenkogel in Tirol mit minus 6,6 Grad am 14. August.

Rekordwerte in Linz und Kremsmünster

Der meteorologische Sommer 2019, der am 31. August endet, bestätige den Trend zu immer heißeren Sommern. „Unter den zehn heißesten Sommern der 253-jährigen Messgeschichte liegen neun Sommer aus der jüngeren Vergangenheit“, so Orlik. Die fünf heißesten Sommer der Messgeschichte gab es alle in den 2000er-Jahren (2003, 2019, 2015, 2017, 2018). An einzelnen Wetterstationen wurden heuer aber sogar die Werte von 2003 übertroffen. Auch in Kremsmünster und Linz war es der wärmste Sommer der jeweiligen Messreihe.

Die Zahl der Hitzetage (mindestens 30 Grad) lag laut ZAMG um etwa das Zwei- bis Dreifache über einem durchschnittlichen Sommer, der Rekord sei aber nicht in Gefahr gewesen. An der Spitze findet sich die Wetterstation Wien-Innere Stadt mit 39 Hitzetagen (Auswertung bis inklusive 26. August). Der Rekord liegt noch immer bei 56 Hitzetagen im Jahr 2003 in Leibnitz. Ungewöhnlich war auch die Trockenheit: Österreichweit brachte der Sommer 2019 um 30 Prozent weniger Niederschlag als ein durchschnittlicher Sommer.