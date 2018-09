Sommer war noch nie so warm

LINZ — Hitze und Dürre prägten das Sommerhalbjahr 2018 (April – September). In Oberösterreich war es das wärmste seit dem Beginn der Messungen im Jahr 1767. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik betrugen die Abweichungen vom langjährigen Mittel 2,5 Grad. Zudem fiel (über ganz OÖ) um 30 Prozent weniger Regen als im langjährigen Schnitt — in Linz war es sogar um 58 Prozent weniger.

Hitzewarnsystem soll installiert werden

bezahlte Anzeige

„Der Rekordsommer bestätigt die alarmierenden Prognosen, die für das Ausmaß der Klimaveränderung in Oberösterreich vorliegen“, betont Umwelt-Landesrat Rudi Anschober, der nun umfassende Konsequenzen durch- und umsetzen will. So etwa wird derzeit die oö. Klimaanpassungsstrategie auf Basis der Erfahrungen des Sommers überarbeitet. Ein Ziel werde sein, so Anschober, schrittweise ein Hitzefrühwarnsystem, vergleichbar mit dem Hochwasserschutz-Warnsystem, zu installieren.

Zudem drängt Anschober darauf, dass die Länder in die Erarbeitung des Österreichischen Energie- und Klimaplans eingebunden werden, der der EU mit Jahresende vorgelegt wird und der glaubhafte Maßnahmen zum Erreichen der Pariser Klimaschutz-Ziele enthalten muss.

Nächtlicher Frost

Nach dem Temperatursturz vom Wochenende war die Nacht zum Mittwoch eine der kältesten in den vergangenen Jahrzehnten, berichtet der Wetterdienst Ubimet. Österreichs Kältepol lag zwar in Kärnten — in Flattnitz wurden minus 5,7 Grad erreicht — doch auch im Mühlviertel war es stellenweise bitterkalt: Spitzenreiter war Summerau mit – 4,8 Grad vor Freistadt mit – 2,9 Grad und Reichenau mit – 1,8 Grad (Stationsrekord). Bis zum Wochenende steigen nun aber die Tagestemperaturen wieder, die Nächte bleiben frostfrei.