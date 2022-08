Sommer-Zwischenbilanz lässt Österreichs Touristiker jubeln

Vorkrisenniveau wurde sowohl in OÖ als auch in Österreich fast erreicht

Der Sommertourismus in Oberösterreich könnte heuer neue Rekorde knacken: Mit 990.000 Ankünften und 2,66 Millionen Übernachtungen von Mai bis Juli ist die bisherige Sommersaison für den Tourismus in Oberösterreich sehr positiv verlaufen. „Damit hat die Tourismuswirtschaft bereits stark aufgeholt und gut 98 Prozent der Anzahl der Nächtigungen von vor der Pandemie erreicht. Eine erfreuliche Entwicklung, weil der Jahrhundertsommer 2019 jener mit den höchsten je in Oberösterreich registrierten Gäste- und Nächtigungszahlen gewesen ist“, zieht Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner eine erste Bilanz. Auch für den Sommerausklang sieht die Buchungslage hervorragend aus.

Natur gegen virtuelle Überforderung

Auf die Gäste warten viele Highlights wie das Brucknerfest oder Genuss Festivals in Wels und Linz. Wer es lieber ruhiger mag, der kommt beim Bergyoga auf seine Kosten. Der Weitwanderweg Donausteig ist bei Wanderern und Trailrunnern heiß begehrt. „Wir kaufen, arbeiten, kommunizieren online. Virtuelle Realitäten sind allgegenwärtig. Deshalb fordern wir die Menschen auf, in die Natur zu gehen, das Land zu entdecken, sich mit Menschen auszutauschen und Oberösterreich zu erleben“, erklärt Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich Tourismus. Ein entsprechendes Video mit dem Motto „Nichts berührt uns so sehr wie das echte Leben“ wurde innerhalb weniger Tage 105.000 Mal auf YouTube angeklickt.

Urlaub in Österreich heuer besonders beliebt

Urlaub in Österreich liegt heuer wieder besonders im Trend. Auch im gesamten Bundesgebiet verbuchten die Touristiker fast so viele Nächtigungen wie vor der Corona-Krise. In der ersten Saisonhälfte, von Mai bis Juli, verzeichneten die heimischen Beherbergungsbetriebe heuer 37 Millionen Nächtigungen – das waren um nur 4,6 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2019 (38,8 Millionen) und spürbar mehr als im Vorjahr (25,9 Millionen), wie aus vorläufigen Daten der Statistik Austria hervorgeht. Dabei kamen 24,8 Millionen auf Gäste aus dem Ausland und 12,2 Millionen, also ein Drittel, auf Urlauber aus dem Inland. Das Gros der ausländischen Urlauber kam aus der Europäischen Union. Eine Analyse der Herkunftsländer zeige, dass 84,8 Prozent aller Nächtigungen von Ausländern auf Touristen aus der EU zurückgingen, so die Statistiker.

Donauschifffahrt rückläufig

Die Donau ist weltweit der mit Kabinenschiffen meist befahrene Fluss. Flusskreuzfahrten florierten. Bis ihnen die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung machte. Wie die viadonau jetzt bekannt gab, waren 2020 nur 59 Kabinenschiffe auf dem österreichischen Teil der Donau unterwegs- 70 Prozent weniger als noch im Jahr 2019.