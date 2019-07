„Sommerfrische“: Liebes- und Finanznöte mit italienischen Hits

Von Eva Hammer

„Sommerfrische“ ist heuer im Florianerhof zu Enns angesagt. Das Theater im Hof lädt ein. Premiere war am Freitag bei feinstem Wetter unter freiem Himmel. Dramaturgin Iris Harter destillierte aus drei abendfüllenden Stücken von Carlo Goldoni (1707-1793) eine gut zweistündige berauschende Essenz, bei der sich sieben Schauspieler-Musiker anstelle der zwanzig Darsteller des Originals mit Liebes- und Finanznöten herumschlagen.

Christian Himmelbauer als Tausendsassa

Als Tausendsassa entpuppt sich einmal mehr Christian Himmelbauer: Intendant und Hauptdarsteller, musikalisch mit Gesang an Gitarre und Akkordeon, schauspielerisch Oberschmähtandler in mehreren Funktionen. Welches Lied fällt einem spontan zu „Italo-Hadern“ ein? – Es kommt bestimmt vor! Der vielseitige musikalische Mastermind des Theaters im Hof, Daniel Große Boymann, der auch in der Rolle des Leonardo beeindruckt, arrangierte von „Himmelblau“ bis „Marina“ und Schlagern aus den Folgejahrzehnten alles, was man so kennt. So kann Giacintas (Anna Zöch) Liebe zum feschen Gigolo Guglielmo (Edis König) nur „Bello e impossibile“ sein, gab sie doch Leonardo kurz zuvor ihr Jawort. Wortgefechte um Abreise oder nicht, wenn dann sofort, oder vielleicht später; wenn aber der mitreist dann auf keinen Fall, falls aber sie dabei, dann doch; mit dem Kleid, das, obwohl Einzelstück, die andere auch hat, geht es gar nicht, trotzdem … den ganzen ersten Akt lang. Wortwitz und elegante Ping-Pong-Dialoge halten das nervige Geplänkel zusammen. Allen voran Martin Beck als Filippo, schrulliger Vater der Schönen, und Chef-Komödiantin Julia Carina Wachsmann, außen zuckersüß, innerlich brodelnder Vulkan, prickeln ihre Stimmungen verbal und körperlich. Schnitt. Bühne aufräumen. Diese konzipierte Isabella Reder als Laufsteg durchs Publikum, das zu beiden Seiten sitzt. Himmelbauer bewältigt diese Regie-Herausforderung gut. Angekommen in Amalfi. Die Liebeswirren verschärfen sich, eine reiche, ältere Dame (Wiltrud Schreiner) kommt ins Spiel. Sie könnte manche Finanznöte lindern – es stellt sich die Frage, ob Lust und Potenz des in Frage kommenden Herrn reichen. Unvermutet stimmt das gesamte Ensemble den Al Bano und Romina Power-Hadern „Felicita“ an. „Doppelhochzeit“ jubelt es dazu schließlich aus allen Kehlen.

Italo-Hits: Töne treffen leider nicht immer

Unklar bleibt, wer wen und warum heiratet. Tut aber nichts zur Sache, es geht um nichts. Ein echtes Problem haben nur die unsterblichen Italo-Hits – sie sind gut! Zwangsläufig folgt ein Vergleich der Covers mit den Originalen. Wenn etliche (Gesangs-)Töne nicht treffen, klingt das gleich einmal recht hausbacken, tut fast weh. Passiert leider bei manchen Liedern. Als Ausgleich sei empfohlen: Einfach selber mitträllern und den Sommerabend genießen.