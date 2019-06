Sommerkino mit guten alten Hadern und vielen Premieren

Brennheiße Tage und laue Nächte haben eines gemeinsam: Sie eignen sich perfekt für einen Kinobesuch. An ersten spricht die Klimaanlage in den Sälen dafür, an zweiten die Möglichkeit, Cineastisches unterm Sternenhimmel zu genießen.

Mit beiden Möglichkeiten ist Oberösterreich gut versorgt und heuer bieten „mehr Orte denn je“, so der Chef der Programmkinos in Linz und Freistadt, Wolfgang Steininger, Sommerkino an.

Karten ab sofort

In Linz sitzen die Sommerkinogeher wieder in luftiger Höhe im voestalpine open space im OÖ. Kulturquartier. Mit über 20 Premieren sind Sommerkinogeher vorne dabei und werden nicht mit abgespielten alten Hadern abgespeist. Wobei die — richtig ausgewählt — auch ihren Reiz haben, wie in Linz etwa „Charade“ (2.9.) oder „Easy Rider“ (3.9.) zeigen, in Steyr darf man sich etwa über Stan und Ollie in „Das Mädel aus dem Böhmerwald“ (2.8.) freuen. Auf die Outdoor-Kinoleinwand schafft es aber heuer u.a. auch Cannes-Gewinner „Shoplifter“ (1.8.) oder der heiß ersehnte neue Tarantino „Once Upon a Time in Hollywood“ (14.8. Freistadt, 15.8. Linz).

In Freistadt geht’s bereits heute im Pfadfinderhaus los, bei der Braunberghütte startet das Sommerprogramm am 3. Juli, in Vöcklabruck am 1., in Linz am 4. und in Steyr am 12. Juli.

Die Sommerkinos in Linz, Freistadt, Steyr und Vöcklabruck bieten ein Rundumfilmprogramm, das von musikalischem Vorspiel bis kulinarisch stimmiger Begleitung reicht. Kartenreservierungen sind bereits möglich, bei manchen Streifen lohnt es sich, schnell zu sein. „In Linz haben wir am Dach Platz für 200 Personen, wenn Wetter und Film passen, könnten wir 500 bis 600 Karten verkaufen“, sagt Steininger.

Komplettes Programm auf www.openairkino.at