Sonder-Nationalrat zur Causa BVT

Nachdem er bereits im Bundesrat Rede und Antwort stehen musste, ist Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Montag auch im Nationalrat zu den Vorgängen im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) am Wort. In einer von der Opposition beantragten Sondersitzung muss er eine Dringliche Anfrage der SPÖ beantworten. Die Liste Pilz wird einen Misstrauensantrag gegen Kickl einbringen.

Die Sozialdemokraten sehen „besorgniserregende Vorgänge“ rund um die Amtsmissbrauchsermittlungen und Hausdurchsuchungen im BVT sowie die Suspendierung von dessen Chef Peter Gridling. Sie halten Ermittlungen gegen den Rechtsextremismus für gefährdet und die Aufgabenerfüllung des BVT durch die Vorgangsweise des Innenministeriums insgesamt infrage gestellt. Nach der Sitzung will SPÖ endgültig über einen Antrag für einen U-Ausschuss in der Affäre entscheiden.