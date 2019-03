Sonnenkinder zu Besuch

Die Eltern des Vereins „Sonnenkinder 21“ waren mit ihren Kindern, die Trisomie 21 haben, zu Gast in der Caritas-Schule am Salesianumweg in Linz. Rund 70 angehende Sozialbetreuer für Behindertenarbeit und -begleitung spielten, musizierten und turnten mit den Kindern.