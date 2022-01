Sonnenstrom für Voest

Die voestalpine stattet alle ihre Standorte mit Photovoltaik-Anlagen aus. In Linz, Donawitz, Kapfenberg und Krems sind bereits Photovoltaik-Anlagen auf 100.000 Quadratmetern Dach- und Freiflächen installiert.

Auch in Deutschland und Holland sind Anlagen in Betrieb. Sie liefern knapp 61 Megawatt Peak. Geplant ist auch der Ausbau in Spanien, den USA und China.

„Wir nehmen den Klimaschutz sehr ernst und setzen eine Vielzahl an unterschiedlichen Maßnahmen. Alleine in den letzten zehn Jahren beliefen sich die Umweltausgaben der voestalpine auf insgesamt 2,4 Mrd. Euro. Mit den Photovoltaik-Anlagen schaffen wir nun einen weiteren wichtigen Meilenstein für unsere eigene grüne Energieversorgung“, sagt Herbert Eibensteiner, CEO der voestalpine AG.