Sonnige Tourismusbilanz bislang

Die bisherige Sommersaison in Oberösterreich zeichnet sich nicht nur durch langanhaltende Schönwetterperioden aus, sondern beschert auch der Tourismus-Statistik sonnige Aussichten: Von Mai bis Juli sorgten 992.800 Gäste für ein Plus von 5,3 Prozent und 2.530.900 Nächtigungen für ein Plus von 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Zuwächse quer durch alle Destinationen in Oberösterreich gibt es sowohl bei den Inländern (plus 2,7 Prozent Ankünfte, plus 2,1 Prozent Nächtigungen) als vor allem auch bei den ausländischen Gästen (plus 8,0 Prozent Ankünfte, plus 7,2 Prozent Nächtigungen). „Besonders erfreulich sind die Nächtigungssteigerungen im zweistelligen Prozentbereich bei Gästen aus Tschechien und Polen sowie aus China. Gerade in diesen Ländern wird sichtbar, dass die gemeinsam mit den Tourismuspartnern koordinierten Marketingaktivitäten Früchte tragen“, so Tourismuslandesrat Michael Strugl. Überdurchschnittlich stark gebucht sind im heurigen Sommer übrigens vor allem Ferienwohnungen sowie Campingplätze.