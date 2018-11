„Sonntag ist Geburtstagsparty“

Am Sonntag ist in Oberösterreich „Geburtstagsparty in feierlicher Stimmung“ angesagt, wie Landtagspräsident Viktor Sigl betont. Tatsächlich jährt sich am morgigen 18. November zum 100. Mal die „Gründung des demokratischen Oberösterreich“, so LH Thomas Stelzer, man feiere, „dass Oberösterreich ein selbstbewusstes Bundesland ist, das eigenständig handelt, anpackt und entscheidet“.

Gefeiert wird die Geburtsstunde des Landes — mit dem Zerfall der Habsburgermonarchie wurde aus dem Herzogtum ob der Enns das Bundesland Oberösterreich — am Sonntag ab neun Uhr vor und dann im Landhaus in Linz. Am 18. November 1918 fand die Konstituierung der Provisorischen Landesversammlung sowie die Wahl des Landeshauptmannes Johann Nepomuk Hauser statt.

Durchaus programmatisch verstanden wissen will LH Stelzer das Motto der Feier — „100 Jahre Oberösterreich: Heimat und Fortschritt“ —: Man wolle den Gedenktag auch nutzen, „um uns nach vorne zu orientieren“, und auch Präsident Sigl ist es ein Anliegen, „ein Signal in die Zukunft hinein zu senden“. Mit der Festveranstaltung wolle man den Finger darauf legen, „wie sich die Demokratie artikulieren muss“. Diese sei „keine Selbstverständlichkeit. Demokratie braucht Demokraten, darauf soll hingewiesen werden“, so der Landtagspräsident.

Dass Oberösterreich in den vergangenen 100 Jahren eine Erfolgsgeschichte geschrieben hat, steht für den Landeshauptmann außer Streit — „trotz aller Krisen und Katastrophen, die auch zu unserer Geschichte gehören“. Und, so Stelzer weiter: „Tatkraft, gute Ideen und das Miteinander zeichnen uns aus. Wir sind heute wohlhabend, wir haben es verstanden, im Wettbewerb zu bestehen“.

Von der Flaggenparade bis zum Sonderpostamt im Schloss

Um 9 Uhr beginnt am Sonntag der Festakt vor dem Landhaus in Linz mit einer Flaggenparade des Bundesheeres, vertreten sind auch alle Einsatzorganisationen. Musikalisch umrahmt wird die Feier von der Militärmusik Oberösterreich und dem Kinder- und Jugendchor am Landestheater. Friedens- und Dankesworte kommen von Bischof Manfred Scheuer und Senior i. R. Friedrich Rößler, Landeshauptmann Thomas Stelzer hält eine Ansprache, zudem wird eine von Gerhard Knogler entworfene Gedenktafel enthüllt.

Die Festveranstaltung für die geladenen Ehrengäste folgt ab 10.30 Uhr im Steinernen Saal des Landhauses. Zu Wort kommen LH Thomas Stelzer, Landtagspräsident Viktor Sigl und die Klubobleute der Landtagsparteien, die Festrede hält die Historikerin Gudula Walterskirchen. Es singt der Chor der Musik-NMS Saxen.

Die gesamten Feierlichkeiten werden zeitversetzt in ORF2 ab 9.30 Uhr übertragen.

Im Landhaus-Durchgang ist außerdem eine Ausstellung zu „100 Jahre Oberösterreich“ zu sehen, im Schlossmuseum wiederum gibt es von 13 bis 17 Uhr ein Sonderpostamt, präsentiert wird dort eine Sonderbriefmarke und ein Sonderstempel „100 Jahre Bundesland Oberösterreich“.