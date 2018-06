Sopran mit Hang zur Technik

Die Daphne gab sie schon in New York, Cleveland und Berlin. Und sie gastierte bei den Salzburger Festspielen. Seit 2013 ist die gebürtige Eferdingerin Regine Hangler (37) fixes Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper und auch sonst auf großen Opernbühnen auf der ganzen Welt gern gehört. Aber auch in ihre alte Heimat zieht es die erfolgreiche Sopranistin regelmäßig musikalisch.

Text: Melanie Wagenhofer

Lampenfieber? „Sehr wenig, weil ich mich beim Singen so sicher und wohl fühle. Nur wenn ich zuhause in Wilhering auftrete, geht mir die Pumpe“, sagt Hangler lachend. Und als sie das erste Mal vor Franz Welser-Möst gesungen hat, habe sie sich wie eine Fünfzehnjährige im Chor gefühlt, gibt sie zu. Trotz großer Aufregung schaffte sie es damals, zu glänzen und zwar mit einem äußerst schwierigen, gefürchteten Stück mit vielen Koloraturen — der Seraph-Arie aus Beethovens einzigem Oratorium „Christus am Ölberg“. Und konnte währenddessen beobachten, wie der Maestro zu lächeln begann.

Schon als kleines Mädchen habe sie es geliebt, Opernarien und Oratorien mitzusingen, erinnert sich die Sopranistin. Musik, die zuhause ständig gelaufen sei. Regines Vater, Oboist, spielte im Bruckner Orchester und leitete die Eferdinger Musikschule, auch ihre Mutter ist sehr musikalisch. So war es ganz selbstverständlich, dass Regine und ihre Schwester bald Instrumente erlernten, letztere Oboe, Regine widmete sich intensiv der Geige und der Viola.

Doch Hangler musste einen Umweg nehmen, um dorthin zu gelangen, wo sie eigentlich immer schon hingehört hatte. Sie besuchte zunächst das Musikgymnasium in Linz, wo sie von Balduin Sulzer unterrichtet wurde. Die Matura legte sie am BORG Honauerstraße ab. Schon früh begann sie, am damaligen Brucknerkonservatorium Bratsche und Violine zu studieren, um sich dann zu entschließen, doch eine andere Richtung einzuschlagen. „Computer haben mich immer schon interessiert“, sagt Hangler. Sie bewarb sich an der FH Hagenberg und in Klagenfurt und wählte Kärnten, auch der Selbstständigkeit wegen. An der männerdominierten Hochschule studierte sie Telematik und Netzwerktechnik. Die Handvoll junger Frauen, die mit ihr angefangen hatte, gab nach kurzer Zeit auf. „Das war die härteste Schule meines Lebens. Ich alleine unter lauter Männern, da habe ich gelernt, mich durchzusetzen. Und Durchsetzungsvermögen und starke Nerven kann ich für meinen jetzigen Beruf gut gebrauchen“, sagt sie lachend.

„Mach amal was aus deiner Röhrn“

Doch die Musik ließ sie nicht los. Hangler suchte einen Ausgleich zum Technikerdasein. Hie und da sang sie noch in Wilhering und bekam von ihrem alten Lehrer Balduin Sulzer immer wieder zu hören: „Mach amal was aus deiner Röhrn.“ Sie suchte das Klagenfurter Konservatorium auf, wo man ihr auf die Frage nach dem nächsten Aufnahmetermin erklärte, sie könne gleich für den Gehörbildungstest da bleiben, den sie eine halbe Stunde später erfolgreich absolvierte und gleich noch am Klavier vorspielte. Für das Vorsingen ein paar Tage später holte sie sich Unterstützung von Sulzer, der ihr half, in kürzester Zeit ein ansprechendes Programm zusammenzustellen, das sie mit Bravour darbot. Sie wurde genommen. „Als ich am Konservatorium anfing, wurde mir gleich klar, dass ich bei der Musik bleiben will, so viel Freude empfand ich daran.“

Während ihrer Ausbildung bot sich die Gelegenheit, der berühmten Sopranistin Mara Zampieri in Padua vorzusingen. „Ich wollte wissen, wo ich stehe, ob mein Platz auf der Bühne sein kann oder eher beim Unterrichten“, sagt Hangler. Zampieri war begeistert von der jungen Frau, erkannte deren Riesenpotenzial und behielt sie sofort da, um mit ihr zu arbeiten. „Es war gerade Karneval und ich hatte Mühe, ein Zimmer zu bekommen, konnte mir aber die Gelegenheit, mit der großen Sängerin zu arbeiten, nicht entgehen lassen.“ Von da an begleitete Zampieri die junge Oberösterreicherin mit ihrem Wissen und ihrer großen Erfahrung. „Alles, was ich kann, hat sie mir beigebracht“, beteuert Hangler. Nach der Ausbildung in Klagenfurt ließ sie sich den letzten Schliff an der Wiener Universität verpassen.

Trotz vieler Vorsingen sei es anfangs nicht leicht gewesen, Fuß zu fassen. Hangler widmete sich zunächst intensiv dem Konzertfach. „Es ist ein Riesenschatz, den wir an Musik für Kirchen und Konzerte haben.“ Eine musikalische Heimat fand sie dabei schon früh bei den Augustinern in Wien, wo sie mittlerweile fast jeden Sonntag die Messe singt. „Dort bin ich quasi die Haus- und Hofsängerin.“ Für ihre Auftritte sucht und lernt sie immer wieder unermüdlich neue Stücke. Bei den Augustinern hat sie auch Franz Welser-Möst zum ersten Mal gehört. Als er eine große Messe in der Kirche dirigierte, kam sie als Solistin zum Einsatz und hatte wenig später ein Vorsingen beim großen Maestro, der damals Generalmusikdirektor der Staatsoper war. Das war 2013 und Hangler ist seither fixes Ensemblemitglied am Haus, ihr Vertrag läuft bis 2020. Von da an ging es Schlag auf Schlag. Den Durchbruch feierte Hangler mit der Daphne, die sie mit Welser-Möst 2015 nach Cleveland und New York führte und mit der sie konzertant auch in Berlin begeisterte. Das sei ihre erste richtig große Rolle gewesen. „Seitdem läuft es“, sagt Hangler. Es folgten u.a. die Salzburger Festspiele mit Welser-Möst und Danae, 2016 feierte sie ihr Thielemann-Debüt, als Elsa trat sie erstmals in Tokyo auf. Diesen Sommer debütiert sie in Bayreuth und im Herbst an der Mailänder Scala. „Es kommen laufend Angebote, ich bin sehr viel unterwegs.“

Aber auch mit ihrer alten Heimat Oberösterreich ist Hangler musikalisch verbunden geblieben. Mindestens einmal pro Woche macht sie sich auf den Weg ins Mühlviertel, um an der Landesmusikschule Rohrbach zu unterrichten. Eine Aufgabe, die ihr viel gibt: „Es ist schön, wenn jemand einfach der Musik wegen in den Unterricht kommt, ohne jeden anderen Zweck.“

„Ich singe alles, was ich kann und darf“

Auf der Bühne begegnen ihr auch die ganz großen Namen: „Wir sind ein kleines Hauferl, das sich überall trifft und mit Respekt miteinander umgeht.“ Zu ihren Vorbildern gehören Damen, die in der Vergangenheit die Bühnen dominierten: Neben Mara Zampieri sind das Lisa della Casa, Leonie Rysanek oder Lucia Popp. Jedes Vorsingen sei eine Prüfung: „Du musst dich immer wieder beweisen.“ Ein paar Stunden am Tag wird geübt, für eine große Rolle benötige man schon ein Jahr, um sie einzustudieren, „damit sie im Körper ist“. Traumpart hat Hangler keinen: „Ich singe alles, was ich kann und darf. Was ich bisher erlebt habe, die großen Häuser, an denen ich auftreten durfte, das ist schon über meine Träume hinausgegangen.“ In Oberösterreich ist die Mutter eines siebenjährigen Buben Gast bei musica sacra, das Linzer Musiktheater steht noch auf ihrer Wunschliste.