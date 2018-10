Sorge vor neuem Wettrüsten

US-Präsident Donald Trump droht Russland und China mit atomarer Aufrüstung, was weltweit die Sorge vor einem neuen Wettrüsten wie im Kalten Krieg nährt. „Bis die Leute zur Vernunft kommen, werden wir es ausbauen“, sagte Trump mit Blick auf das US-Atomwaffenarsenal. Diese „Drohung“ richte sich unter anderem an China, Russland und „alle anderen, die das Spiel spielen wollen“. Sollten die anderen Staaten „zur Vernunft kommen“, sei er auch wieder zur Abrüstung bereit.

Die neue Drohung folgte auf seine Ankündigung vom Wochenende, dass die USA aus dem INF-Abrüstungsabkommen mit Russland aussteigen wollen. Der 1987 geschlossene Vertrag verpflichtet die USA und die Nachfolgestaaten der Sowjetunion zur Abschaffung aller landgestützten, atomar bestückbaren Mittelstreckenraketen mit Reichweiten zwischen 500 und 5500 Kilometern. Trump wirft Moskau vor, gegen das Abkommen zu verstoßen. Sein Nationaler Sicherheitsberater John Bolton führt seit Montag Gespräche über die Zukunft des INF-Vertrags in Moskau. Gestern traf er auch mit Kremlchef Wladimir Putin zusammen. Dieser hatte schon am Vortag vor einem neuen Wettrüsten gewarnt und will darüber mit Trump persönlich reden. Als Ort der Begegnung schlug Putin die Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Waffenstillstands zum Ende des Ersten Weltkriegs in Paris am 11. November vor. Laut russischen Medienberichten sagte Bolton, Trump würde sich freuen, Putin zu treffen.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) kündigte an, zur Rettung des INF-Abkommens die Nato einschalten zu wollen. „Dieses Abkommen berührt lebenswichtige Interessen Europas. So lange es noch eine Chance gibt, das Abkommen zu erhalten, wollen wir mit allen diplomatischen Mitteln dafür kämpfen“, sagte Maas am Dienstag. Polen äußerte dagegen Verständnis für die Drohung von Trumps, weil Russland seinerseits den INF-Vertrag breche.