Sorgen bei Sieger und Verlierer

Von Tobias Hörtenhuber

Nach dem Derby ist vor dem Rückrundenstart — für die Sensationssieger aus Wels geht es zum Start in die zweite ABL-Hälfte am Sonntag (17) auswärts in Oberwart weiter, der Tabellenführer aus Gmunden muss am selben Tag (19) beim BC Vienna ran. Beide Teams blicken mit gemischten Gefühlen auf die 19. Runde.

Schauplatz Wels: In der Stunde seines bisher wohl größten Sieges dachte Trainer Sebastian Waser an eine Negativserie: „Nach der Sensation gegen Meister Kapfenberg folgten neun Niederlagen, hoffentlich ist das diesmal anders.“ Außerdem bereitet ihm die Suche nach einer Verstärkung auf der Center-Position etwas Bauchweh, eben weil die Stimmung seit dem Abgang von Demonte Flannigan „mega“ ist. Der Neue müsse sportlich wie menschlich passen.

Schauplatz Gmunden: Nicht nur, dass sich der Nasenbeinbruch von Enis Murati (OP am Montag) bestätigte, die zweite Niederlage in Folge lässt Erinnerungen an den Jänner des Vorjahres aufkommen. Damals setzte es in fünf Spielen fünf Pleiten. Erklärung für dieses „Jänner-Loch“ hatte Mastermind Harald Stelzer keine, für die aktuelle Formkrise schon. „Der Teambasketball ist zu kurz gekommen.“ Co-Trainer Markus Pinezich hofft, dass die Derby-Niederlage ein „Weckruf“ gewesen ist.