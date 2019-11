„Sorgsamer Umgang mit der Natur“

Die Eckpunkte der Novelle zum OÖ. Raumordnungsgesetz präsentierte gestern in Linz Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner: „Wir wollen durch aktive Raumordnungspolitik der Zukunft Raum geben. Dabei müssen der Schutz der natürlichen Umwelt als unsere Lebensgrundlage und die Reduzierung des Flächenverbrauches im Vordergrund stehen“, betont Achleitner und nennt „vier wesentliche Zielsetzungen zum sorgsamen Umgang mit der Natur“ — ressourcenschonend, überregional, verdichtet und verfügbar.

92 Prozent sind Grünland

„Diese Ziele werden die gesamte Raumplanung in den kommenden Jahren prägen.“ Weiters räumt Achleitner mit zuletzt kolportierten Zahlen zum Bodenverbrauch in OÖ auf. Ein Realitäten-Check unter Berückrichtigung der Flächenwidmungspläne aller oö. Gemeinden habe gezeigt, dass der Bodenverbrauch in den vergangenen fünf Jahren zurück gegangen sei und dass die genannte Zahl zur Verbauung von täglich 2,5 Hektar nicht stimme. „In Wahrheit wurde in OÖ 2018 nur ein Hektar pro Tag umgewidmet und noch weniger verbaut“, relativiert Achleitner. Darüber hinaus seien 92 Prozent der oö. Landesfläche Grünland — Wald, Land- und Forstwirtschaft sowie Erholungsgebiete —, zwei Prozent Gewässer, fünf Prozent Bauland (davon 41 Prozent versiegelt) und ein Prozent sind Verkehrsflächen. Durch Rückwidmungen sei es sogar zu einer Reduzierung der Baulandreserven um 36 Prozent gekommen, damit habe OÖ den niedrigsten Wert nach Wien und Tirol.

Diese oö. Vorhaben dürften auch Kurt Weinberger, Vorsitzender der Österreichischen Hagelversicherung, gefallen, der „als Naturkatastrophenversicherer einen bewussteren Umgang mit unserer natürlichen Ressource Boden“ einmahnte. Für die Grüne LAbg. Uli Böker sind „diese Maßnahmen nur halbherzig und wir fordern markante Verbesserungen“.