Sound, der nach Zukunft klingt

„Wir sehen Linz als Musik- und Medienkunststadt der Zukunft und möchten jungen Künstlern auch in diesen Bereichen Chancen bieten“, erklärte Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer bei der gestrigen Präsentation des Sonderförderprogrammes LINZ_sounds. Neben LinzIMPOrt, LinzEXPOrt und LINZimPULs ist es das vierte Programm der Landeshauptstadt dieser Art im Bereich Kultur und das erste neue seit zehn Jahren. Ausgelobt ist LINZ_sounds mit 20.000 Euro, gefördert werden Musikprojekte mit Bezug zur Digitalisierung. „Das Programm soll einen Anreiz zur kreativen Auseinandersetzung mit der digitalen Musikproduktion bilden und könnte für Linzer Musiker ein Sprungbrett für eine internationale Musikkarriere sein“, so Lang-Mayerhofer. Den Künstlern werde zudem eine Bühne geboten im Rahmen des neuen Festivals Stream, das im vergangenen Jahr erstmals stattgefunden hat, aber auch bei anderen Veranstaltungen, Vernetzung wird unterstützt.

„Wir verfolgen dabei einen breiten Ansatz“, erklärt der Linzer Kulturdirektor Julius Stieber, „analoge Projekte, die mit Digitalisierung in Verbindung zu bringen sind, sind ebenso willkommen wie sämtliche Genres und Sparten der Musik von Rock und Pop bis Klassik.“ Die Förderung von Musikproduktion und -vertrieb, Webauftritten und Musikvideos stehe dabei im Mittelpunkt.

Fachjury trifft Auswahl bei LINZ_sounds

Die Auswahl der Projekte erfolgt durch eine Fachjury, der Stream-Kurator Markus Reindl, Musikerin und Poetry Slam-Pionierin Mieze Medusa und Musikwissenschafterin und Kulturpublizistin Marie-Therese Rudolph angehören. Die Einreichfrist für LINZ_sounds endet am 16. Mai 2019, die Einreichung muss in schriftlicher Form erfolgen, der betreffende Künstler entweder in Linz wohnen oder hier arbeiten, weiters muss ein Finanzplan für das Projekt vorgelegt werden. Am 27. Februar ab 17 Uhr findet in Anwesenheit von Lang-Mayerhofer und Stieber eine Informationsveranstaltung zu LINZ_sounds im Atelierhaus Salzamt statt. Im Anschluss daran (ab 19 Uhr) sind Performances zu sehen, die mit Unterstützung der Linzer Sonderförderprogramme in den Jahren 2015 bis 2017 entstanden sind: Die Musikerin und Komponistin Franziska Fleischanderl etwa beschäftigte sich mit einem nahezu vergessenen Instrument, dem Salterio, das eine Mischung aus Hackbrett und Zither darstellt. In Frauenklöstern in Neapel ging Fleischanderl der Geschichte des einst in Adelskreisen sehr beliebten Instrumentes nach und entdeckte dabei wunderschöne alte Kantaten. Die Tänzer von SILK Flügge haben aus Mauritius traditionelle Tänze mitgebracht, die sie für ihre Performance mit zeitgenössischen Elementen verbinden. mel

Infos: www.linzsounds.at