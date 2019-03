Souveräner LASK jubelte endlich auch in Graz über einen „Supertag“

Salzburg, Rapid, Austria, Sturm — gegen alle „großen Vier“ hatte der LASK seit dem Wiederaufstieg daheim schon gewonnen. Dazu in Favoriten und Hütteldorf auswärts drei Punkte geholt, den Bullen zweimal ein Remis abgetrotzt. Nur in Graz wollte es in zwei Gastspielen nicht zu einem Punktgewinn reichen — bis zum 3:0 am Sonntag. „Wir haben in Graz schon öfters gut gespielt. Ich bin aber diesmal mit unserem Auftritt sehr zufrieden, Leistung und Ergebnis haben gepasst“, freute sich Trainer Oliver Glasner. „Es war ein Supertag für uns und es ist ein wunderbarer Sieg.“

Der fiel in die Kategorie hochverdient. Die Linzer hatten die Grazer von hinten bis vorne im Griff, ließen über das gesamte Spiel nur zwei Chancen zu und damit keinen Zweifel über den Sieger aufkommen. „Wir haben probiert, das Spiel zu machen und nach Ballgewinn sehr gut nach vorne gespielt“, befand Kapitän Gernot Trauner. So wie beim 1:0, als Ranftl Joao Victor nach der Balleroberung in die Tiefe schickte, der Brasilianer netzte mit seinem neunten Saisontor ein (14.). Nicht nur in dieser Szene unterstrich der dribbel- und abschlussstarke Offensivakteur seine Topform. Auch ein zweiter Scorerpunkt war ihm vergönnt, als er in der Nachspielzeit Frieser den Ball zum 3:0 am Silbertablett servierte. Davor hatte Trauner per Kopf nach Michorl-Corner auf 2:0 erhöht (62.).

Ein Haar in der Suppe gab es aber doch: Die Linzer ließen mehrere Überzahlsituationen leichtfertig liegen. „Die werden wir kommende Woche intensiv trainieren“, kündigte Glasner an.