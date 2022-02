Soziallandesrat drängt in Wien auf Tempo bei der Pflegereform

Hattmannsdorfer fordert Taten in drei zentralen Handlungsfeldern

„Unsere Aufgabe ist es, das Pflegesystem für den demografischen Wandel fit zu machen. Dazu braucht es einen professionellen Zugang“, so Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (OÖVP) in Richtung Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne).

Ziel sei, bei der Pflegereform rasch ins Tun zu kommen. Denn bis 2040 steigt alleine in Oberösterreich die Zahl der über 75-jährigen um 100.000 Menschen, die Zahl der pflegebedürftigen Menschen um 40.000 auf dann über 125.000 Personen.

Aber: „Die Bundespflegereform ist genau eines, ein großer Diskussionsclub. Wir können die Generation, die unser Land aufgebaut hat, nicht immer und immer wieder vertrösten“, ärgert sich Hattmannsdorfer. Drei zentrale Handlungsfelder hat er bereits definiert: Es brauche erstens eine Ausbildungsoffensive.

„Durch den Bund wurde bereits ein 50 Millionen Euro schwerer Ausbildungsfonds angekündigt. Ich fordere, dass aus diesem ein bundesweites Ausbildungsstipendium für Pflege finanziert werden soll. Damit können vor allem Berufsumsteigerinnen und Umsteiger angesprochen werden“, so Hattmannsdorfer.

Außerdem brauche es neue Ausbildungswege zu Pflegeberufen, Stichwort Pflegelehre. Und mehr Durchlässigkeit, sowohl vertikal als auch horizontal: Also „Aufschulungsmöglichkeit“ zu Diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger und die Anrechnung von Modulen aus anderen Ausbildungen.

Mehr Kompetenzen

Aber auch im Berufsrecht brauche es dringend Anpassungen: Sowohl Pflegeassistenz als auch Pflegefachassistenz brauchen mehr Kompetenzen, etwa in den Bereichen Injektionen, Infusionen und Katheter.

Ein Beispiel: Eine Pflegefachassistenz darf keine suchtmittelhaltigen Medikamente (z. B. das Schmerzmittel Vendal) verabreichen. Insulin darf verabreicht werden, was in der Wirkung wesentlich „riskanter“ sei als Vendal. Außerdem soll Diplomkrankenpflegern die Möglichkeit eingräumt werden, Pflegehilfsmittel erst- und weiterzuverordnen. Derzeit müssen für Inkontinenzmittel, Verbandsmaterial, Rollstuhlreparaturen etc. immer ärztliche Verordnungen eingeholt werden.

Auch Nostrifikationen müssten rascher und einfacher möglich sein, fordert Hattmannsdorfer. Und die Befristung für die Pflegeassistenz müsse gestrichen werden, denn für einen u. U. auslaufenden Beruf interessiere sich niemand. Auch die Ausbildung zum Diplomkrankenpfleger ohne Matura sollte weiter möglich sein.

Aber auch in der 24-Stunden-Betreuung brauche es Änderungen, so müsse erlaubt werden, dass eine Betreuerin für zwei oder mehrere Personen im selben Haus oder in unmittelbarer Nähe zuständig sein darf. Auch müssten bei höherer Qualifikation die Zuschüsse angepasst werden.