Ein Silobrand in einer Tischlerei in Taufkirchen an der Trattnach (Bezirk Grieskirchen) führte Montagfrüh zu einem Einsatz von insgesamt sechs Feuerwehren.

Die Einsatzkräfte mussten den Sägespänesilo händisch ausschaufeln. Die Arbeiten erstreckten sich bis in die Mittagsstunden. Verletzt wurde niemand.