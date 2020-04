Spätfrost brachte bei Obstkulturen 50 Mio. Euro Schaden

Die Nachtfröste der letzten Tage mit Temperaturen bis minus 7 Grad haben die Obstkulturen noch schwer geschädigt.

Zuletzt traf es die Äpfel, Steinobst wie Marillen, Kirschen und Pfirsiche waren bereits durch die Frostnächte Ende März/Anfang April betroffen.

In Summe dürften sich die Schäden an den Obstkulturen auf über 50 Mio. Euro belaufen, schätzt die Hagelversicherung.

Die Hälfte des Schadens betreffe die Steiermark, schreibt Kurt Weinberger, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Hagelversicherung, in einer Aussendung am Freitag. Eine Fläche von 8.000 Hektar sei geschädigt, davon wiederum zwei Drittel in der Steiermark.