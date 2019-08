Spaltung droht

Es stimmt schon: Das britische Parlament hat sich in den vergangenen Monaten in der Brexit-Frage alles andere als mit Ruhm bekleckert.

Einerseits hat es stur und beständig gegen den von der damaligen Premierministerin Theresa May mit der EU ausverhandelten Brexit-Vertrag gestimmt. Zugleich ist es gegen einen ungeregelten Brexit. Das ist in etwa so, als würde man sagen, man wolle schwimmen gehen, aber nicht nass werden.

Hat der amtierende Premier Boris Johnson daher nicht das Recht, das Parlament zu umgehen, das offenbar zu keiner konstruktiven Entscheidung in der Lage ist? Hat er nicht sogar die Pflicht, das Zepter endlich in die Hand zu nehmen?

Hat er nicht. Formal und legistisch mag sein Vorgehen in Ordnung sein. Es ist auch nicht das erste Mal, dass ein Regierungschef die Verzögerung durch eine Parlamentspause ausnutzen will. Bei einer Frage wie dem Brexit müssen jedoch aufgrund der ungeheuer großen Auswirkung höhere Standards gelten.

„Es reicht nicht, bloß die Buchstaben des Gesetzes zu befolgen, man muss auch in dessen Geist handeln.“

Es reicht nicht, bloß die Buchstaben des Gesetzes zu befolgen, man muss auch in dessen Geist handeln. Und dieser Geist sieht wohl kein antidemokratisches Vorgehen vor. Sonst droht eine Verfassungskrise und die endgültige Spaltung Großbritanniens.