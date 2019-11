Spannendes Konzept

Die Münchner Restaurantkette dean&david fand neben knapp 100 Stores in Europa und Saudi-Arabien nun auch Einzug in Oberösterreich

Am Linzer Hauptplatz lockt das neue Selbstbedienungslokal zahlreiche, gesundheitsbewusste Gäste in die Räumlichkeiten der alten Bipa-Filiale. Das Konzept, das David Baumgartner 2007 ins Leben rief, beinhaltet eine naturbelassene, vitaminreiche Küche, die ganz ohne Geschmacksverstärker, Farb- und Konservierungsstoffe auskommt.

Der erste Eindruck war ein ausgesprochen guter – nicht zuletzt deshalb, weil sich die Philosophie des Hauses sofort widerspiegelt. Beim Eintreten begrüßt das freundliche Personal die Gäste hinter der Theke, zudem wird man sofort auf die facettenreiche Auswahl an Gerichten aufmerksam.

dean&david Linz

Hauptplatz 30, 4020 Linz

Täglich 10-20 Uhr geöffnet

Tel. 0732/947 100

deananddavid.de Hauptplatz 30, 4020 LinzTäglich 10-20 Uhr geöffnetTel. 0732/947 100

Die Karte lädt zum Schmökern und Gustieren ein, denn die Auswahl ist durchaus eine große. Egal, ob man nun eher Gusto auf Fleisch oder Fisch hat oder ob einem der Sinn eher nach Salaten und Gemüse steht, das Angebot lässt kaum Wünsche offen. Auch süße Schleckermäuler kommen auf ihre Kosten: Die Kuchen, die einen durchwegs selbstgemachten Eindruck hinterlassen, sind einladend drapiert.

Sobald die Entscheidung auf einen der Salate oder auf Currys, Sandwiches oder Bowls fällt, laden auch schon die gemütlichen Ecken des Lokals zum Platznehmen ein. Für Experimentierfreudige gibt es die Möglichkeit, sich die Gerichte selbst zusammenzustellen. Wer lieber den Variationen des Hauses vertraut, kann freilich das tun und die „Klassiker“ wählen.

Geschmacklich sind die Gerichte absolut in Ordnung. Und man darf auch mit Recht das Gefühl haben, „gesund“ gegessen zu haben. Zwar stellen die Salate und Currys keine Neuheit dar, dafür überzeugen die unterschiedlichen Variationen an Bowls, in denen natürlich diverse Superfoods à la Avocado, rote Beete, Chia-Samen und Ähnliches nicht fehlen dürfen, ganz besonders. Generell ist dean&david zwar wohl nicht die erste Wahl, wenn man einen langen Abend im Restaurant verbringen möchte. Aber etwa für die Mittagspause oder ein schnelles Abendessen vor Kino, Fortgehen & Co. oder auch zum Hunger-Stillen während der Weihnachtseinkäufe ist es hervorragend geeignet. Dazu trägt auch – schließlich isst das Auge ja mit – das Interieur mit seinen klaren Linien und seinem minimalistischen Stil bei.

Fazit: Egal ob Veganer oder Fleischliebhaber, bei der großzügigen Auswahl an Gerichten kommt jeder auf seine Kosten. dean&david ist kein hochpreisiges Lokal, aber Qualität hat nun einmal ihren Preis. Und daher bewegt man sich auch nicht im ganz unteren Preissegment eines klassischen Schnellimbisses. Ob daher ein täglicher Besuch in der Mittagspause drin ist, entscheidet der jeweilige Geldbeutel. In jedem Fall eignet sich das dean&david immer wieder als optimale Alternative zu Leberkässemmel und Burger.

Hinweis in eigener Sache: Um eine objektive Bewertung zu ermöglichen, begleichen die VOLKBLATT-Tester ihre Rechnung selbst.

OBERÖSTERREICH VERKOSTET von Marlena Binder