Spannung pur beim Rad-Klassiker

Bundesliga-Auftakt in Leonding — Starke Konkurrenz für Vorjahressieger

Am Sonntag geht es endlich auch in Österreich wieder mit den Rad-Straßenrennen los. Um elf Uhr machen die Frauen beim 61. Eröffnungsrennen der Bundesliga in Leonding den Anfang, ehe sich 25 Minuten später die Herren um den Sieg duellieren.

„Der selektive Kurs über 153,2 Kilometer mit der Schlüsselstelle Bergwertung Aichberg bietet Spannung pur“, freut sich OÖ. Radsportpräsident Paul Resch auf den Klassiker, bei dem die gesamte heimische Elite am Start sein wird.

Duell mit dem „Idol“

Auf Vorjahressieger Moran Vermeulen (Felbermayr Simplon Wels) wartet starke Konkurrenz, vor allem durch das Team Vorarlberg, das Ex-Wels-Profi Riccardo Zoidl seit dieser Saison in seinen Reihen hat.

„Das wird auf jeden Fall ein interessantes Battle“, meinte der 24-jährige Steirer im Hinblick auf das Wiedersehen mit seinem „Idol“. „Mein Traum wäre, dass nur wir zwei uns den Sieg im Finale untereinander ausmachen“, erklärte Vermeulen im Wissen, über die besseren Sprintfähigkeiten zu verfügen.

Von Daniel Gruber