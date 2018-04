Spargel – Gesundes Gemüse mit sehr viel Potenzial

LINZ — Der Spargel hat sich in den letzten Jahren zu einem echten kulinarischen Renner entwickelt. Knapp ein Kilogramm (exakt sind es 0,8) der köstlichen grünen und weißen Stangengewächse beträgt der Pro-Kopf-Verbrauch in Österreich. Tendenz: Stark steigend. „Wir gehen davon aus, dass das auch noch in den kommenden Jahren so weiter gehen wird“, sagten Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger und der Vizepräsident der Landwirtschaftskammer OÖ, Karl Grabmayr, beim Spargel-Saisonstart am Mittwoch in Eferding dem gesunden Gemüse eine große Zukunft voraus. Die Expertise gründet auf den Verbrauchszahlen der Nachbarländer. In Deutschland oder in der Schweiz sind diese doppelt so hoch wie in Österreich.

Der Haken dabei: Die Nachfrage lässt sich immer schwerer mit heimischer Ware decken. Die Produktionsbedingungen der oberösterreichischen Spargelbauern sind vergleichsweise schwieriger als etwa in Bayern, verweist Hiegelsberger auf den hohen Personalbedarf bei der Spargelernte. Wegen der vergleichsweise hohen Lohnnebenkosten hierzulande werde es immer schwieriger, qualifiziertes Personal zu bekommen, weiß auch Spargelbauer Alfred Holzer, der vor mehr als 30 Jahren einer der ersten Spargelpioniere in Oberösterreich war. Mittlerweile produzieren 16 Bauern in Oberösterreich jährlich etwa 500 Tonnen Spargel, das ist ein Anteil von 17 Prozent an der gesamten österreichischen Produktion. Damit decken sie etwa die Hälfte des Gesamtverbrauchs in Oberösterreich. Im Unterschied zu Deutschland, ist in Österreich vor allem der grüne Spargel gefragt. Das Verhältnis zwischen grünem und weißem Spargel beträgt zwei Drittel zu einem Drittel.