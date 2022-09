Sparkasse OÖ trotz Gewinnminus im Halbjahr dennoch zufrieden

Die Sparkasse OÖ hat im ersten Halbjahr deutlich weniger verdient als noch im Vergleichszeitraum des Vorjahres. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres betrug der Gewinn vor Steuern 39,8 Mio. Euro, 2021 standen hier noch 83 Mio. Euro zu Buche.

Allerdings sei das Vorjahr ein „außergewöhnliches Jahr“ gewesen, so Sparkasse-OÖ-Vorstandsvorsitzende Stefanie Huber mit Verweis auf die signifikante Auflösung von Risikokosten, die sich besonders positiv auf das Halbjahresergebnis ausgewirkt haben.

Zudem kämen heuer auch noch die Turbulenzen an den Finanzmärkten, der Ukraine-Krieg sowie die Energiekrise dazu. Auch in die IT und die Mitarbeiter wurde investiert. Die neue Mitarbeiterbeteiligung schlug sich heuer mit einer Million Euro in der Bilanz nieder.

Aufgegangen ist die Strategie, den Kunden Wertpapiere schmackhafter zu machen. Dieser Bereich bescherte der Sparkasse im ersten Halbjahr eine Steigerung beim Provisionsergebnis von 62,9 Mio. Euro im Juni 2021 auf 68,3 Mio. Euro. Die Spareinlagen stiegen trotz der Niedrigzinsen um 1,4 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro.

Sollten sich die Rahmenbedingungen nicht mehr drastisch verändern erwartet die Sparkasse für das Gesamtjahr einen Nettogewinn über dem Niveau der Geschäftsjahre 2019 und 2020, das außergewöhnliche Resultat des Vorjahres wird man aber nicht mehr erreichen. cs