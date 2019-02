„Sparkassengruppe ist der Innovator der Bankenbranche“

Man muss das Rad nicht immer neu erfinden, aber sich zumindest stetig weiterentwickeln. Mit diesem Credo fährt die Sparkasse Oberösterreich seit mittlerweile 170 Jahren exzellent.

1849 gegründet, finanzierte man in Oberösterreich nicht nur zahlreiche Meilensteine wie das Palais Kaufmännischer Verein, das Landesmuseum oder das Landestheater, sondern lancierte auch im Unternehmen Neuerungen mit nachhaltiger Wirkung. So hob man 1956 den Sparefroh aus der Taufe und auch das Schulsparen wurde in der Zeit nach den Weltkriegen zu einer Institution. Mit der George-App setzte man in der digitalen Kundenbetreuung neue Maßstäbe.

Heute ist die Sparkasse auch durch dieses Zukunftsstreben die nach eigenen Angaben kundenstärkste Regionalbank des Landes. „Ohne Innovationen wären wir nicht da, wo wir heute sind. Die Sparkassengruppe ist der führende Innovator in der Branche, in der Gruppe mit der Erste Bank seit 200 Jahren“, so Sparkasse-OÖ-Generaldirektor Michael Rockenschaub im VOLKSBLATT-Gespräch.

Nullzins belastet

Wobei Sparen in Zeiten einer nun schon Jahre andauernden Niedrig- bis Nullzinsphase keinen Ertrag mehr bringt und damit eigentlich unattraktiv ist. Doch die Österreicher würden das „Spar-Gen“ weiterhin in sich tragen, ist Rockenschaub überzeugt. „Sparen ist eine Frage der Lebenseinstellung und charakterlichen Erziehung“, so der Generaldirektor.

Diese Einstellung sei historisch gewachsen, aus einer „Sparen statt Spielen“-Mentalität, verweist er auf die Anfänge der Sparbewegung. „Die einfachen Menschen haben das Bisschen, das ihnen von der Arbeit geblieben ist, oftmals beim Kartens- oder Glücksspiel wieder verloren“, blickt er in der Geschichte zurück. Aus dem entwickelte sich letztendlich der Gedanke, besser etwas für die Zukunft anzusparen.

Grundgedanke bleibt

Auch wenn die Finanzwelt ob der Zinsen aktuell Kopf steht, bleibe der Grundgedanke, dass mit einem Startkapital mehr möglich ist, ist sich Rockenschaub sicher. Auch sollten wieder bessere Zeiten für „Sparefrohs“ kommen. „Es wird wieder Normalität einkehren, dann war die Nullzins-Phase eine Epoche, auf die man zurückblicken wird“, so der der Sparkassen-Chef. Diese Ära solle aber besser früher als später vorbeigehen, fordert er eine Trendwende in der europäischen Zinspolitik.

Fataler Vertrauensverlust

„Man muss irgendwann dem Zinssatz wieder eine Steuerungsfunktion geben. Wenn das Geld, Kredite keinen Wert mehr haben, ist das nicht gesund. Das würde zu einer unendlichen Staatsverschuldung führen“, ortet er ein gefährliches Spiel mit dem Vertrauen. „Wir haben in Zypern, Griechenland gesehen wie schnell es gehen kann. Über Nacht bildeten sich Menschenschlangen vor den Banken. Da können Kleinigkeiten das Vertrauen gefährden, dann geht es rasend schnell. Wenn das Vertrauensfundament ausgehöhlt ist, dann ergibt eines das andere“, beobachtet er aktuelle Entwicklungen mit Sorge.

Italien ist nicht Zypern

Auch wenn er das allgemeine EU-Sorgenkind Italien nicht als so bedeutend einstuft. „Italien hat den Vorteil, dass der Staat bei der eigenen Bevölkerung verschuldet ist und nicht bei ausländischen Institutionen oder Banken wie es damals bei Griechenland oder Zypern der Fall war“, sieht er Unterschiede zu den letzten europäischen Krisenfällen.

Digitale Herausforderung

Ungeachtet der internationalen Großwetterlage gilt es für die Sparkasse, zuhause die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern – was vor allem auch heißt, den Spagat zwischen Filialen, Kundenbetreuung und digitalen Angeboten zu schaffen. Diese Entwicklung will Rockenschaub mit einem klaren Grundsatz bewältigen: „Wir verweigern uns gegen das Zusperren und wollen Standorte erhalten“, so die Ansage. Was nicht heißt, dass auch künftig jede Filiale mit Mitarbeitern besetzt sein wird. Das Angebot werde breit gefächert sein, von einer reinen Automatenfiliale über einer solchen mit temporären Beratungsangeboten bis hin zur Vollfiliale werde das Spektrum reichen, so der Generaldirektor.

Filiale weg, Kunde weg

Die Nahversorgung bleibt laut Rockenschaub also auch in der Zukunft wichtig. „Dort, wo die Mitbewerber zusperren, gibt es Marktbewegungen“, betont er. Schließt man Filialen vor Ort, bekomme man nicht nur schwerer Neukunden, sondern auch die Wechselbereitschaft bei den Kunden sei dann besonders groß, gibt er zu Bedenken.

Kredit mit wenigen Klicks

So wichtig die direkte Kundenbindung auch ist, so wichtig ist auch die digitale Weiterentwicklung, ist sich Rockenschaub bewusst. „Man weiß noch nicht wo der Weg der Digitalisierung endet, aber wir setzen auf unser Netbanking-Angebot George, das weiter verbessert wird“, betont er. Die Nachfrage würde laufend steigend, verrät er. Etwa bei der Vergabe von Krediten mit wenigen Klicks über das Smartphone. „Es dominiert noch das Publikum, das in die Filiale kommt und mit dem Berater zu sprechen. Aber die Online-Kreditvergabe nimmt immer mehr zu“, so Rockenschaub.

Fintech gegen Filiale

Unschlüssig ist der Generaldirektor, inwieweit Fintechs – Unternehmen, die Finanzdienstleistungen de facto nur digital anbieten – zur wirklichen Konkurrenz werden können. „Bis jetzt machen sie hauptsächlich Verluste. Aber sie haben Kapitalgeber, die sie mit riesigen Beträgen stützen, weil sie daran glauben. Wie lange das als Geschäftsmodell geht, wird sich weisen“, so der Sparkassen-Chef. Denn auch auf Fintechs würden die selben regulatorischen Herausforderungen warten, sobald sie ihr Angebot erweitern, sieht er Hürden am Erfolgsweg der Fintechs.

Dass „Digital“ nicht alles ist, zeige schon die weiterhin sehr lebendige Bargeldnachfrage im Land. „Österreich ist ein Bargeldland“, ist Rockenschaub vom Bestand der lokalen Banken überzeugt.