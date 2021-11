Den Neuschnee nutzten vier Mädchen aus Waldzell im Bezirk Ried, um am Hang vor dem Haus der Großeltern ihre Rodeln auszuprobieren.

Während sich die Kinder über die weiße Pracht freuen, haben die Winterdienstmitarbeiter alle Hände voll zu tun, um die Straßen für den Autoverkehr frei zu machen.

Am Dienstag gab es auf 70 Straßen in Österreich Schneekettenpflicht und immer wieder Sperren wegen Unfällen. So etwa in OÖ vor Wullowitz und zwischen Hellmonsödt und Zwettl an der Rodl.