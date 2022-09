Spatenstich für Psychiatrisches Versorgungszentrum in Linz

Rund neun Mio. Euro werden in ein neues Psychiatrisches Versorgungszentrum (PVZ) am Neuromed Campus des Linzer Kepler Uniklinikums (KUK) investiert. Am Mittwoch erfolgte der Spatenstich, Ende 2024 soll es laut Plan seinen Betrieb aufnehmen.

Kern des neuen Gebäudes mit 3000 m² Grundfläche und vier Ebenen mit unterirdischem Gang zu den anderen Campus-Gebäuden sind das rund um die Uhr besetzte Sozialpsychiatrische Ambulanzzentrum (SPAZ), das dorthin übersiedelt und die neugeschaffene Zentrale Notaufnahme (ZNA) mit fünf Betten. Hinzu kommen eine Reihe von Spezialambulanzen, die es bereits am Neuromed Campus gibt oder die neu entwickelt und dort zusammengezogen werden.

Erstkontakt des Patienten über das PVZ

Der Erstkontakt des Patienten führt künftig ins PVZ. Sollte sich in einem halbstündigen Gespräch für den Arzt nicht klar zeigen, ob eine stationäre Aufnahme nötig ist, kann der Patient bis zu 36 Stunden in einem ZNA-Bett verweilen, bis Klarheit über die weitere Vorgangsweise herrscht, erläutert Psychiatrie-Primar Jörg Auer.

Neu ist künftig auch, dass der Patient sofort einen Bezugstherapeuten bekommt. Zudem wird er von der Überleitungspflege vom Eintritt ins PVZ über den stationären Aufenthalt bis zu drei Monate danach auch noch zu Hause weiter betreut, schildert Pflegedirektorin Simone Pammer. Da gehe es auch darum, den Alltag nicht nur im geschützten Bereich der Klinik, sondern auch im persönlichen Umfeld wieder zu meistern.

Deutlich mehr psychiatrische Diagnosen

„Bei dem Gebäude geht es um zwei Zielrichtungen, für den Patienten um eine einzige Anlaufstelle und für die Mitarbeiter um eine Entlastung, so dass mehr Zeit für die Betreuung der Patienten bleibt“, betont Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander.

Die vergangenen zweieinhalb Jahre hätten gezeigt, dass die Zahl der psychiatrischen Diagnosen zugenommen hat, sagt KUK-Geschäftsführer Franz Harnoncourt: „Es gibt mehr Menschen, die sich heute eingestehen, dass sie psychisch erkrankt sind. Das PVZ soll zu einer Art Drehscheibe werden für die Versorgung, Ausbildung und weitere Entwicklung in diesem Bereich.“ Prim. Hertha Mayr, Leiterin des Departments für Psychosomatik, ergänzt: „Das PVZ bietet mehr Möglichkeiten der fächerübergreifenden Behandlung, vor allem bei komplexen Krankheitsbildern wie etwa einer Borderline-Persönlichkeitsstörung.“

Der genaue Patienten- andrang ist noch nicht abzuschätzen, derzeit würden aber 25 bis 30 Patienten pro Tag in die Notaufnahme kommen, im Sozialpsychiatrischen Ambulanzzentrum gibt es 10.000 Patientenkontakte pro Jahr.