SPD-Chaostage übertönen Rumoren in der CDU nicht

Die Große Koalition in Berlin wird, sofern die SPD-Basis überhaupt Grünes Licht dafür gibt, keinen fulminanten Neustart hinlegen. SPD und CDU sind viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Während die Sozialdemokraten unter chaotischen Umständen gerade die Weichen für den Wechsel an der Spitze stellen, formiert sich bei den Christdemokraten der Widerstand gegen Parteichefin und Kanzlerin Angela Merkel erst — allerdings auch schon unüberhörbar. Zentraler Kritikpunkt: Die Übergabe des Finanzministeriums an die SPD. „Ich möchte nicht, dass beim griechischen Premier Alexis Tsipras die Sektkorken knallen, weil einige glauben, mit einem SPD-Minister gebe es jetzt wieder mehr Schulden und weniger Reformen“, meinte CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn in der „Presse am Sonntag“ und bekannte. Den Verzicht auf das Finanzministerium empfand er als „harten Schlag“. Der roten Finanzministerkandidat Olaf Scholz versuchte zwar die Bedenken mit einem Bekenntnis zur „schwarzen Null“ auszuräumen, Merkel-Kritikern geht es aber nicht nur um diese Personalie. Junge-Union-Chef Paul Ziemiak fordert personelle Neuerungen im künftigen Regierungsteam: Merkel „sollte den Mut haben, auch kritische Leute zu Ministern zu machen“.

Kritik kommt auch vom konservativen Berliner Kreis. Dessen Mit-Initiator Christean Wagner erinnert Merkel daran, dass ein „verantwortungsvoller Parteichef auch über seine Nachfolge nachdenkt“. Und: „Nach einem solchen Wahldesaster sollte ein Parteichef zumindest über eine Kurskorrektur nachdenken.“

Bei der SPD dürfte die Nachfolge des vorige Woche zunächst als Parteichef, nach internem Druck auch als Außenministerkandidat zurückgetreten Schulz zumindest formal schnell geregelt werden: Fraktionschefin Andrea Nahles könnte vom Parteipräsidium schon am Dienstag zur kommissarischen Vorsitzenden ernannt werden, berichtet die Bild-Zeitung gestern. Aber auch Nahles hat nicht nur Freunde. Prominente Genossen unterstützten am Wochenende die Forderung, nicht nur über die Koalition, sondern auch über den Parteivorsitz die Mitglieder abstimmen zu lassen.