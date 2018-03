SPD-Mitglieder stimmen für die Große Koalition

Mehr als 463.722 SPD-Mitglieder durften abstimmen, die ganze Nacht über haben 120 Helferinnen und Helfer gezählt. Mit einer kleinen Verspätung wurde das Ergebnis am frühen Vormittag in der Berliner SPD-Zentrale bekannt gegeben: Und das ergab ein Ja für den Eintritt der Partei in eine große Koalition mit der CDU von Kanzlerin Angela Merkel und der bayerischen CSU. 378.437 Stimmen wurde abgegeben, knapp 15.000 Stimmen davon waren ungültig. Die Beteiligung liegt damit bei knapp 79 Prozent. Mit Ja haben 66,02 Prozent gestimmt.

Am Abend zuvor hatten die auszählenden Helferinnen und Helfer ihre Mobiltelefone abgeben müssen, damit keine Zwischenergebnisse durchsickern konnten. Und so waren Spannung und Nervosität heute in der Früh in der SPD-Zentrale in Berlin beinahe greifbar – wohl aber auch in Kreisen aller anderen Parteien sowie auf EU-Ebene. Gesteigert wurde die Unsicherheit noch dadurch, dass ungefähr fünf Prozent der SPD-Mitglieder offenbar extra neu eingetreten waren, um mitbestimmen zu dürfen. Und fünf Prozent könnten bei einem knappen Ergebnis durchaus den Ausschlag geben, zumal der Chef der Jungsozialisten und erklärte Gegner der großen Koalition, Kevin Kühnert, unter dem Motto „Tritt ein und sag Nein“ dazu aufgerufen hatte, der Partei beizutreten und gegen einen Regierungseintritt abzustimmen.

Nach fünf Monaten kann damit in Deutschland eine Regierung gebildet werden. Das soll nun schnell erfolgen: Die Wahl von Kanzlerin Merkel im Bundestag soll bereits in der kommenden Woche erfolgen.

Vor Bekanntgabe des Ergebnisses der roten Urabstimmung war die SPD in der Wählergunst auf einen historischen Tiefststand von 16 Prozent gefallen. Es handle sich um den schlechtesten Wert, der je für die Partei gemessen worden sei, teilte das Institut Emnid laut „Bild am Sonntag“ mit. Die Union ist mit 33 Prozent mehr als doppelt so stark. Die rechtspopulistische AfD liege unverändert bei 15 Prozent. Die Grünen verbesserten sich um einen Prozentpunkt auf zwölf Prozent. Die Linke komme erneut auf elf Prozent, während die FDP einen Punkt auf neun Prozent verliere.