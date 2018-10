SPD-Nahles stellt nach Debakel GroKo infrage

Die hessische Landtagswahl hat den schmalen Grat, auf dem die große Koalition in Deutschland wandelt, offenbart. Nach den herben Verlusten von CDU und SPD stellte SPD-Chefin Andrea Nahles als erste Reaktion gleich ein Ultimatum in den Raum. „Der Zustand der Regierung ist nicht akzeptabel“, sagte sie am Sonntagabend in Berlin. Schwarz-Rot müsse nun einen „verbindlichen Fahrplan“ vereinbaren – an dessen Umsetzung bis zur „Halbzeitbilanz“ der Regierung werde sich entscheiden, ob die SPD in der Koalition noch „richtig aufgehoben“ sei. Zu den Verlusten der SPD in Hessen habe die Bundespolitik „erheblich“ beigetragen, analysierte Nahles. „Es muss sich in der SPD etwas ändern.“ Diese Partei habe viel Arbeit vor sich. Die SPD kam gestern auf zirka 19,5 Prozent und damit auf das historisch schlechteste Ergebnis im wirtschaftlich starken Bundesland mit der Finanzmetropole Frankfurt.

„Historisches“ Ergebnis

Damit hat die SPD etwa gleich viele Stimmen wie die Grünen, aktuell Juniorpartner in einer von der CDU geführten Koalition. Die Grünen-Spitzenkandidaten Priska Hinz und Tarek Al-Wazir jubelten vor begeisterten Anhängern über ein „historisches“ Ergebnis. Ähnlich euphorisch fiel das Resümee beim zweiten Wahlgewinner aus. Die Alternative für Deutschland (AfD) konnte ihren Stimmenanteil auf etwa zwölf Prozent nahezu verdreifachen. Zudem sitzt die AfD nun in allen 16 deutschen Landtagen.

Und die CDU rund um Ministerpräsident Volker Bouffier? Auch sie wurde abgestraft; stürzte gegenüber der Landtagswahl 2013 um gut zehn Prozentpunkte auf knapp 28 Prozent ab. Bouffier sprach in einer ersten Reaktion von „gemischten Gefühlen“. „Wir wollten klar stärkste Fraktion werden und erreichen, dass gegen die CDU keine Regierung gebildet werden kann“, so Bouffier in der hessischen Hauptstadt Wiesbaden. Das Ergebnis sei ein „klarer Auftrag, auch die nächste Regierung anzuführen“. Bundespolitische Auswirkungen kommentierte er nicht. Jedoch: Die Streitereien in Berlin hätten „alles überlagert“.

Jubeln konnten gestern auch die Linken und die FDP. Beide schafften den Einzug in den Landtag. Die Linken kamen auf etwa 6,5 Prozent, die FDP konnte ungefähr 7,5 Prozent der Wähler für sich überzeugen. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 67,5 Prozent. Wahlberechtigt waren etwa 4,4 Millionen Hessen.