SPD-Parteitag zur Wahl einer neuen Vorsitzenden begonnen

In Wiesbaden hat am Sonntag der SPD-Bundesparteitag begonnen, auf dem sich die Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Andrea Nahles, zur Parteivorsitzenden der deutschen Sozialdemokraten wählen lassen will. Gegen sie tritt die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange an. Es gilt als sicher, dass Nahles gewählt wird.

Mit Spannung wird jedoch erwartet, welches Ergebnis Nahles nach den Personalquerelen der vergangenen Wochen erzielt. Mit ihr würde erstmals eine Frau an die SPD-Spitze rücken. Derzeit wird die Partei kommissarisch vom deutschen Finanzminister Olaf Scholz geführt. Die Neuwahl wurde erforderlich, nachdem der frühere Vorsitzende Martin Schulz zurückgetreten war.

Nahles räumte in ihrer Ansprache Fehler im deutschen Bundestagswahlkampf ein, die zum Absturz auf 20,5 Prozent der Stimmen geführt haben. „Wir haben im Wahlkampf gesagt, was unser Ziel ist, aber wir haben nicht gesagt, wie wir es erreichen wollen“, sagte Nahles in ihrer Bewerbungsrede um den Parteivorsitz. „Das Ziel zu benennen, aber den Weg im Vagen zu lassen, führt zwangsläufig dazu, dass uns die Menschen nicht vertrauen können und nicht folgen.“

Nahles betonte, die SPD brauche einen solidarischen Rahmen für die Wirtschafts- und Finanzpolitik, ein „Konzept von einer solidarischen Marktwirtschaft“. So müssten Regeln festgelegt werden, die verhinderten, dass Gewinne in Steueroasen gebucht würden. Die SPD müsse sagen, wie sie neue Jobs in strukturschwachen Regionen schaffen könne. Notwendig seien auch Konzepte für die Energiewende und die Mobilitätswende in Deutschland.

Lange wiederum warb in ihrer Bewerbungsrede für einen echten Neuanfang mit ihr an der Spitze. Die SPD sei im politischen Wettbewerb weit abgeschlagen, und die Umfragen gingen eher nach unten, sagte sie auf dem Sonderparteitag. „Uns fehlt es an Teamspiel, an Offenheit und an Glaubwürdigkeit.“ Aber Deutschland und Europa brauchten die Sozialdemokratie.

Es gebe in der Partei eine Sehnsucht nach offenen und fairen Debatten. Daher müsse die Partei frei nach Willy Brandt wieder „mehr Demokratie leben“. Lange sagte: „Ich bin heute Eure Alternative für eine echte Erneuerung der SPD, damit wir die SPD in Zukunft wieder zur Gewinnerin machen können. Nicht nur in Deutschland auch in Europa.“

Der kommissarische SPD-Vorsitzende Olaf Scholz bezeichnete die – angesichts zweier Kandidatinnen bereits feststehende – erstmalige Wahl einer Frau an die Parteispitze als „historischen Moment“. Dies sei „ein Fortschritt, der lange fällig war“, sagte Scholz.