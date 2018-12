SPD sucht ersten Streit mit „AKK“

Während die CDU mit ihrer gerade neu gewählten Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in ersten Umfragen zulegt, sucht die SPD in der großen Koalition Streit: Die Genossen wollen eine Abschaffung des Abtreibungswerbeverbots durchzusetzen. In Deutschland ist es gemäß Paragraf 219a verboten, öffentlich für Abtreibung zu werben, was manche Ärzte als Einschränkung ihrer Beratungstätigkeit empfinden. „AKK“ will aber nicht daran rütteln: „Das Werbeverbot darf und soll nicht aufgehoben werden“, sagte sie nach einem Gespräch mit SPD-Chefin Andrea Nahles, die selbst unter Druck steht. Mehrere Abgeordnete drängen auf eine freie Abstimmung im Bundestag und setzen ein Ultimatum: Wenn es bis Dienstag keine Einigung mit der CDU gebe, solle wie bei der Abstimmung über die Homoehe im vergangenen Jahr ohne Fraktionszwang abgestimmt werden. Dann könnte die SPD zusammen mit Grünen, FDP und Linken gegen den Koalitionspartner CDU/CSU stimmen und „AKK“ gleich zum Start eine Niederlage bescheren.

In einer ersten Umfrage nach ihrem Parteitag am Wochenende befindet sich die CDU jedenfalls im Aufwind: Der RTL/n-tv-Trendbarometer weist für CDU/CSU 32 Prozent aus — ein Plus von drei Punkten. Genausoviel verlieren die Grünen, die nun auf 19 Prozent kommen. Die anderen Parteien sind unverändert: Die SPD stagniert bei 14, die FDP und die Linke bei acht und die AfD bei 13 Prozent.