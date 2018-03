SPD zählt Stimmen des GroKo-Mitgliedervotums aus

Nach dem Ende des SPD-Mitgliedervotums über den Eintritt in eine erneute Große Koalition beginnt am Samstag im Berliner Willy-Brandt-Haus die Auszählung der Stimmen. Stimmberechtigt waren 463.723 SPD-Mitglieder. Die eingegangenen Abstimmungsbriefe werden am Samstag von der Post zu der SPD-Zentrale gebracht.

Zum Öffnen der Briefe kommen Hochleistungsschlitzmaschinen zum Einsatz, die 20.000 Briefe in der Stunde öffnen können. Nach der Auszählung soll am Sonntagvormittag das in ganz Europa mit Spannung erwartete Ergebnis verkündet werden. Die Kosten des Mitgliedervotums belaufen sich nach Parteiangaben auf rund 1,5 Millionen Euro.

Von dem Ergebnis hängt ab, ob sich Angela Merkel (CDU) am 14. März im Bundestag wieder zur Kanzlerin wählen lassen kann. 2013 gab es bei dem ersten Koalitionsvotum der Mitglieder eine Zustimmung von rund 75 Prozent, dieses Mal ist das Rennen völlig offen.

Da die SPD bei der Bundestagswahl auf 20,5 Prozent abgestürzt war, sehen viele die SPD eher in der Opposition. Zudem werden die Koalitionen mit Merkel als Grund für den Verlust von Profil verantwortlich gemacht, viele Bürger wüssten nicht mehr, wofür die älteste Partei Deutschlands noch stehe.

Ein Nein würde über kurz oder lang wohl zu Neuwahlen führen, unklar ist, ob die designierte Parteichefin Andrea Nahles dann noch beim Parteitag am 22. April in Wiesbaden für den Vorsitz kandidieren wird. Sie hat vehement für die Annahme des Koalitionsvertrags geworben, der neue Ausgaben von bis zu 46 Milliarden Euro und Entlastungen für viele Bürger etwa beim Solidaritätszuschlag („Soli“) vorsieht. Juso-Chef Kevin Kühnert warb landesweit für ein Nein – er will eine Rückkehr zu einem klaren Linkskurs.

SPD-Politiker Thomas Oppermann rechnet unterdessen mit einer deutlichen Zustimmung seiner Partei zur Neuauflage der Großen Koalition. 55 Prozent plus X würden seiner Ansicht nach für das schwarz-rote-Bündnis votieren, sagte der Bundestagsvizepräsident der „Welt“.

Eine Ablehnung wäre für Deutschland, die SPD und vor allem Europa ein Desaster, sagte Oppermann. „Ich denke aber nicht, dass es dazu kommt.“ In der Nacht auf Sonntag sollen 120 freiwillige Helfer die Stimmen auszählen. Das Ergebnis soll am Sonntagvormittag bekanntgegeben werden.

Der CDU-Vize-Bundesvorsitzende Thomas Strobl schloss indes eine Minderheitsregierung nicht aus, sollten die SPD-Mitglieder eine erneute Großen Koalition ablehnen. „Wenn es Deutschland dient, arbeiten wir auch in einer Minderheitsregierung“, sagte Baden-Württembergs Innenminister zur Funke Mediengruppe. Für die CDU gelte „immer, ganz eindeutig: zuerst das Land, dann die Partei“.

Der stellvertretende CSU-Vorsitzende Manfred Weber hatte sich zuvor für Neuwahlen ausgesprochen, sollte das SPD-Mitgliedervotum über den Koalitionsvertrag mit der Union negativ ausfallen. Neuwahlen wären der „einzig vernünftige und realistische Weg“, sagte der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament den Funke-Zeitungen.