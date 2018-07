Spektakel-Start bei Traumwetter

Von Simon Sternbauer und Julia Plaim

LINZ —Künstler aus aller Welt, leuchtende Kinderaugen, staunende Erwachsene: Am OK Platz in Linz war am Donnerstag Rambazamba. Der Auftakt zum 32. Pflasterspektakels faszinierte die Besucher von der ersten Minute an. Das bunte Treiben begann um 16 Uhr mit der Eröffnungs-Parade durch die Landstraße. Artisten, Akrobaten und Trommler aus aller Welt begrüßten lautstark die Besucher. Vielfach hatte man das Gefühl, in eine Welt der Gaukler eingetaucht zu sein. Eine Welt, die keinen straffen Zeitplan, keine Eile von einem zum nächsten kennt. Einfach eine Welt, im Hier und Jetzt, in der das Leben in vollen Zügen genossen werden kann.

Lebensfrohe Kreativität

Die lebensfrohe Euphorie übertrug sich am Donnerstag Abend bei Traumwetter sofort auf die versammelte Menschenmenge: Gebannt beobachteten alle, von Jung bis Alt, Jongleure auf Einrädern, Spieler mit ihren Puppen oder die sprechende Handpuppe Valentin. So zogen die Besucher mit dem Gauklertross vom OK Platz auf den Hauptplatz. Dort angekommen begann das eigentliche Spektakel und die Künstler verteilten sich auf die über die Innenstadt verteilten Auftrittsorte.

Die Landeshauptstadt Linz sprüht noch bis Samstagnacht vor Kreativität und künstlerischer Lebhaftigkeit. Nicht nur heimische Freigeister sind unter den Schaffenden, sondern auch kreative Köpfe von überall berühren und bewegen die Herzen des Publikums in den Gassen der Linzer Innenstadt. Kleiner Tipp: Die Künstler beziehen keine offizielle Gage und freuen sich daher nicht nur über den Applaus, sondern auch über das Hutgeld des Publikums. Weitere Informationen über Programm und Services finden sich im Internet unter

www.pflasterspektakel.at.