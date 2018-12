Spektakulär, verrückt, zwiespältig, aber die LASK-Serie hat gehalten

Von Roland Korntner

Es war spektakulär, es war den äußeren Bedingungen zum Trotz ein erwärmendes Match, wie LASK-Trainer Oliver Glasner angekündigt hatte, letztlich musste der Tabellenzweite der Fußball-Bundesliga nach dem 3:3 gegen Hartberg aber mit einem lachenden und einem weinenden Auge Bilanz ziehen. „Vom Ergebnis her bin ich enttäuscht, von der Leistung nicht“, lieferte Glasner die Erklärung hiefür. Was ihm gefiel? „Unser Spiel nach vorne war gut. Wir haben für einige Verwirrung gesorgt beim Gegner“, so der Coach der Athletiker. Das Resultat dafür waren nicht nur drei Tore durch Dominik Frieser (21., 40.) und Gernot Trauner (77.), sondern auch etliche weitere Top-Möglichkeiten.

Effektivität und Defensive waren die Mankos

Womit schon ein Defizit an diesem kalten Samstag Abend in der TGW-Arena angesprochen ist. Neben der geringen Effektivität ein weiteres Manko war die Defensivarbeit: „Weniger gut war, wie wir bei Ballverlusten umgeschaltet haben“, gestand Glasner. „Wir haben heute dreimal nicht aufgepasst und wurden dabei dreimal eiskalt ausgekontert“, wusste Frieser. Dass die Hartberger aus vier Chancen drei Tore machten, tat sein Übriges. Wie überlegen der LASK war, zeigt ein Blick in die Statistik: 13:3 an Torschüssen, 17:2 an Ecken und 65:35 Prozent Ballbesitz. „Es war ein verrücktes Spiel“, erklärte LASK-Kapitän Trauner, der mit seinem Treffer zum 3:3 zeigte, dass die Moral der Linzer absolut passt, man sich durch das zwischenzeitliche 2:3 nicht entmutigen ließ. „Es ist bei mir ein zwiespältiges Gefühl. Doch wenn man 2:3 zurückliegt und dann noch das 3:3 macht, muss man zufrieden sein“, so Trauner, der auch die tolle Serie des LASK rettete. Es war (inklusive Cup) das achte Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage. Und es war richtig spektakulär.