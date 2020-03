Gleich mehrere Fahrstreifen mussten in der Nacht auf Montag auf der Westautobahn in der Nähe von Oed (Bez. Amstetten) in Fahrtrichtung Wien gesperrt werden, nachdem ein Lkw verunglückt ist.

Die Feuerwehren der Stadt Haag und Amstetten nahmen die Bergung des Schwerfahrzeuges sowie die Aufräumungsarbeiten vor. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall laut Polizei niemand.