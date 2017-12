Spielendes Kind löste Brand mit zwölf Toten aus

Schlimmstes Feuer in US-Metropole New York seit Jahrzehnten – Geburtstagsparty in Mumbai endete ebenfalls mit Brandkatastrophe

NEW YORK/MUMBAI – Bei einem Brand in einem Wohnhaus in dem New Yorker Stadtteil Bronx sind zwölf Menschen ums Leben gekommen, darunter ein Baby und drei weitere Kinder. Das teilten Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend (Ortszeit) mit. Vier schwebten am Freitag noch in Lebensgefahr. 160 Feuerwehrleute waren bei eisigen Temperaturen im Einsatz.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Kind in einer Wohnung im Erdgeschoß am Herd gespielt und so den Brand verursacht. „Wir haben heute Abend eine der schlimmsten Brandtragödien in mindestens einem Vierteljahrhundert gesehen“, sagte Bürgermeister Bill de Blasio nach einer Besichtigung des Brandorts am Abend. Er drängte Eltern, Kinder so weit wie möglich von Feuerquellen entfernt zu halten. Der Brand war der schlimmste in New York seit 1990, als in einem nur zehn Autominuten entfernten Club 87 Menschen ums Leben kamen.

Geburtstagsfeier endete in Katastrophe

14 Todesopfer forderte Freitagmittag (Ortszeit) in der indischen Metropole Mumbai ein auf der Dachterrasse eines Gebäudekomplexes. Laut Ärzten erstickten die meisten Opfer – allesamt Teilnehmer einer Geburtstagsfeier – als sie versuchten, aus dem brennenden Gebäude zu entkommen. Elf der Todesopfer seien junge Frauen gewesen.

Überlebende berichteten, viele Opfer seien von den Flammen auf der Damen-Toilette eingeschlossen worden. Diese sei so weit vom Notausgang entfernt gewesen, dass viele Frauen dort erstickt seien. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei leitete Vorermittlungen gegen die Besitzer des Restaurants ein. In Mumbai kommt es immer wieder zu Bränden.