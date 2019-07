Spielerisch in die digitale Welt – Früh übt sich, wer Techniker werden will

150 Teenager sind beim DigiCamp in Hagenberg mit Feuereifer dabei

LH Thomas Stelzer steht den jungen „Filmemachern“ im DigiCamp Rede und Antwort.

HAGENBERG – 150 Teenager können heuer zum zweiten Mal das DigiCamp des Landesjugendreferates im ABZ Hagenberg besuchen. „Jungen Menschen einen Einblick in die digitale Welt zu ermöglichen und ihre digitalen Kompetenzen zu stärken, ist mir ein wichtiges Anliegen“, betonte LH Thomas Stelzer vor Ort im Mühlviertel.

Ob im Robo-Lab, beim App programmieren oder in der 3D-Factory – die Mädchen und Burschen im Alter von elf bis 14 Jahren sind mit Feuereifer dabei. Unter Anleitung von IT-Experten können sie in Workshops Grundlagen zum Coding, Programmieren, 3D-Druck oder Robotik erlernen und medienkompetent werden. Als analogen Ausgleich wird im DigiCamp aber auch Fußball gespielt, eine Laubhütte gebaut oder am Lagerfeuer gesessen.

An der Digitalisierung führt künftig kein Weg vorbei. Je früher daher Kinder mit den modernen Technologien vertraut gemacht werden, desto besser.

Dabei macht es Sinn, nicht nur simpler Anwender von Smartphone & Co. zu werden, sondern auch die Technologie, die dahinter steckt, zumindest in Ansätzen zu begreifen.

Daneben ist es aber enorm wichtig, dass Kinder mit den normalen Umgangsformen einer zwischenmenschlichen Kommunikation vertraut gemacht werden.