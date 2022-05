Spielerische MINT-Bildung

Mathematik und Naturwissenschaften sind die Angstfächer vieler Schüler. Doch das soll und muss sich schleunigst ändern, sind sich die Industriellenvereinigung (IV) und Bildungslandesrätin Christine Haberlander einig.

Um mehr Jugendliche für technisch-naturwissenschaftliche Ausbildungen zu interessieren und die MINT-Fachkräfte-Lücke zu schließen, verstärken das Land Oberösterreich die MINTality-Stiftung und die IV OÖ ihre MINT-Aktivitäten.

„Der Mangel an MINT-Fachkräften gilt seit Jahren als die größte Herausforderung der OÖ. Industrie und nimmt nicht zuletzt aufgrund der demographischen Entwicklung weiter zu“, sagt IV-OÖ Geschäftsführer Joachim Haindl-Grutsch.

Bereits in der Volksschule sollen daher Kinder für Technik und Mathematik begeistert werden. Eine erstmals stattfindende „Mathe-Night“ für Schüler am Campus der JKU Linz sowie ein neues MINT-Lernspiel „Robitopia“ sollen MINT-Fächer schmackhaft machen.

„Ich freue mich, das Projekt in oö. Volksschulen zu unterstützen, damit vor allem Mädchen bereits im jungen Alter spielend für die Technik sensibilisiert werden und erste Schritte in Richtung technische Ausbildung und Beruf gehen“, so Haberlander.