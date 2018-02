Spielfreude und feinste Nuancen

Von Fridolin Dallinger

Im Abonnementkonzert des Brucknerhauses am Montagabend sorgte Valery Gergiev mit seinem Mariinsky Orchestra für ein beglückendes Hörerlebnis. Bestechend schon der Beginn. Claude Debussys von schwüler Sommerluft erfüllte Tondichtung „Vorspiel zum Nachmittag eines Fauns“ wurde von den russischen Gästen in sanft schimmernden Klangfarben wiedergegeben, sodass das für den Impressionismus bahnbrechende Meisterwerk in gestalterischer Intensität erstrahlte.

Eine schnörkellose Interpretation

Olivier Messiaen verwendete in seinen vier Meditationen „Die Himmelfahrt“ erstmals Vogelstimmen. Diese Naturlaute in Verbindung mit religiöser Thematik wurden für den französischen Komponisten signifikant. Unter der suggestiven Zeichengebung Gergievs gelang dem Orchester eine schnörkellose Interpretation.

Dmitri Schostakowitschs dreisätzige, äußerst groß besetzte 4. Symphonie entstand 1935/36, erklang aber erst 25 Jahre nach ihrer Entstehung und kurz nach der Uraufführung seiner 12. Symphonie zum ersten Male. Der monumentale Eröffnungssatz weist eine Fülle unterschiedlichster Themen auf. Selbst eine (hinreißend gespielte) Fuge wird dabei nicht ausgespart. Das Mariinsky Orchestra folgte seinem Dirigenten mit hoher Spielfreude und kostete sowohl feinste Nuancen wie auch gewaltige Steigerungen voll aus. Im 2. Satz, einem kurzen Intermezzo, konnten sich die Holzbläser durch zahlreiche Soli profilieren. Das eingebettete Fugato faszinierte durch die Transparenz des kontrapunktischen Stimmengeflechts. Das trauermarschartige, weit ausholende und mit einem extrem langen Orgelpunkt endende Finale wurde kraftvoll und farbenreich musiziert und brachte die unterschiedlichen Stimmungen perfekt zur Entfaltung. Dementsprechend heftig fiel der Schlussapplaus aus.