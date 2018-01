Der mit dem Landesbudget für das 2018 erfolgte Tritt auf die Schuldenbremse zeigt Wirkung: Laut der am Mittwoch vorgelegten „Finanzpolitischen Mehrjahresplanung“ wird — nach dem heurigen Null-Schulden-Budget — in den Jahren 2019 bis 2022 insgesamt ein Überschuss von 278 Millionen Euro erzielt, zudem steigt nach derzeitigen Planungen die freie Finanzspitze von 7,87 auf 9,85 Prozent. Und: Eingepreist ist in dieser Planung — sie basiert auf der mittelfristigen Konjunktur-Prognose des WIFO —auch eine jährliche Schuldentilgung von 21 Millionen Euro. Für Finanzreferent LH Thomas Stelzer (OÖVP) belegt dieser Ausblick, dass „der Landeshaushalt 2018 kein Ausreißer war, sondern die Grundlage für eine nachhaltige und generationengerechte Haushaltspolitik“.

Schuldenbremse verlängert

Mit den Haushaltsüberschüssen „schaffen wir finanzielle Spielräume für die Zukunft und legen einen finanziellen Polster für wirtschaftlich nicht so gute Zeiten an“, so der Landeshauptmann, der die Mehrjahresplanung am Mittwoch mit den LH-Stellvertretern Michael Strugl (OÖVP) und Manfred Haimbuchner (FPÖ) präsentierte. Die vorerst auf ein Jahr befristete gesetzliche Schuldenbremse wird laut Stelzer verlängert.

Haimbuchner und Strugl sind sich einerseits im zuversichtlichen Ausblick einig — Haimbuchner blickt „sehr optimistisch in die Zukunft“, laut Strugl wieder könne man „mit der mittelfristigen Planung eine positive Perspektive für den Standort Oberösterreich vorlegen“ —, ein Ausrasten auf den ersten Lorbeeren gibt es aber andererseits nicht, betonen sie. Das Arbeitsübereinkommen zwischen OÖVP und FPÖ sei „ein Reformprojekt, das über mehrere Jahre angelegt ist“, betont Haimbuchner, und Strugl drängt darauf, dass man aus der Budgetierung und der Vollziehung „weitere Spielräume eröffnet“. Im Klartext: Strugl wünscht sich eine Verlagerung der Relationen zwischen Ermessens- und Pflichtausgaben. Hier sei aber, sagt LH Stelzer, der Landtag gefordert, weniger Pflichtausgaben gesetzlich zu definieren.

Drei Prozent für Soziales

Fixiert ist jedenfalls, dass in den Jahren bis 2022 die Ermessensausgaben nicht erhöht werden und die Steigerung der Pflichtausgaben, orientiert am Verbraucherpreisindex, mit 1,9 Prozent festgelegt wurde. Ausgenommen das Sozialbudget, das um drei Prozent steigt, dazu kommen die Mittel für die Umsetzung der 400 dringendsten Wohnplätze für Menschen mit Beeinträchtigung.

Man wolle die günstige Konjunkturentwicklung nützen, um Spielräume für Zukunftsinvestitionen mit Schwerpunktsetzungen bei Gesundheit, Forschung und Wissenschaft und Breitbandausbau und einen finanziellen Polster für wirtschaftlich nicht so gute Zeiten zu schaffen. Die Mehrjahresplanung soll Berechenbarkeit garantieren, das Land zu einem verlässlichen Partner sowohl für die Leistungsträger als auch die Leistungsempfänger machen und die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Oberösterreich stärken, betonten Stelzer, Strugl und Haimbuchner. Einfach werde es finanziell auch in Zukunft nicht werden, sind sich alle einig. Sie gestanden obendrein zu, dass die Planung auf Annahmen beruhe und man sich auch auf Unvorhergesehenes auch vonseiten des Bundes einstellen müsse. Steuerliche Maßnahmen dürften aber nur nach Verhandlungen mit den im Finanzausgleichsgesetz vorgesehenen Partnern erfolgen.

Gemeinden nicht belasten

Stelzer stellte fest, die beschlossene Abschaffung des Pflegeregresses dürfe nicht die Gemeinden belasten — in Oberösterreich ist die Rede von 71 Millionen Euro. Er gehe davon aus, „dass gilt, was das Parlament beschlossen hat“. Und wenn die Notstandshilfe abgeschafft werde und gleich die Mindestsicherung wirksam werde, müsse auch das Geld dazu kommen. Er verlangt auch, dass sich der Bund bei Infrastruktur-Vorhaben nicht nur in Wien — Stichwort: U-Bahn —sondern auch im großen Bundesland Oberösterreich einbringe.

Die SPÖ und die Grünen in Oberösterreich haben an der Mehrjahresplanung Kritik geübt. SPÖ-Klubchef Christian Makor kritisierte, die Kinderbetreuung sei ein absolutes Zukunftsthema, auch wenn das Landeshauptmann Stelzer in seiner politischen Schwerpunktsetzung anders lebe. Familien und Lebensqualität würden draufzahlen, um die Lieblingsthemen der Industriellenvereinigung zu finanzieren. Ähnlich die Reaktion der Landessprecherin der Grünen Maria Buchmayr: Gerade jetzt bei Kinderbetreuung, Kultur und Frauen massiv zu kürzen, sei völlig unverständlich. Nicht das Sparpaket sei der Grund für die immer bessere Finanzlage Oberösterreichs, sondern die anziehende Konjunktur.