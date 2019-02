Spielzeug aus Oberösterreich

Von Verena Schöberl

„Lass uns doch ein Spielzeug erfinden!“ Aus einer „Blödelei“ zweier Freunde wurde Ernst und so haben der Bad Ischler Felix Winkler und der Bad Mitterndorfer Bernhard Schlömicher vor drei Jahren „Kinderholz“ entwickelt. Eine Packung Kinderholz besteht aus 27 Holzstäben, die man an den Enden zusammenstecken kann. Die Holzstücke sind unbehandelt, handgemacht und stammen von heimischen Bäumen. Sie bringen nicht nur jede Menge Spielspaß, sondern auch viele Informationen rund um Holz mit. „Jeder Packung Kinderholz ist ein Samen, eine kurze Information über das Holz aus dem das Spielzeug besteht sowie eine Geschichte über den jeweiligen Baum beigelegt. Die Kinder sollen auch über das Thema Holz etwas lernen“, erklärt Winkler im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Spiel ohne Anleitung

Eines vermisst man jedoch in den Packungen – eine Anleitung. „Kinder sind die kreativsten Menschen der Welt. Sie brauchen zum Spielen keine Anleitung. Zwei Stücke Kinderholz können ein Dach oder ein Gewehr sein. Wir wollten die Kinder nicht einschränken, deshalb haben wir uns bewusst dazu entschlossen keine Anleitung beizulegen“, so Winkler. Zum Leidwesen mancher Erwachsener, die ohne Anleitung nichts mit dem Spielzeug anfangen können, wie der Erfinder erzählt. „Erwachsene können von den Kindern viel lernen“, schmunzelt er.

Wenn Winkler und Schlömicher nicht gerade ihren „Brotberufen“ als Grafikdesigner und Architekt nachgehen — sie sind auch Lehrer in der HTL Hallstatt — feilen sie an neuen Ideen für Kinderholz. Vor Kurzem wurde mit dem Kinderholz-Plus die erste Erweiterung serienreif. Aber auch Angebote für Kindergärten oder Schulen sollen in Zukunft folgen. „Wir haben vor, dass wir eine Art Kinderholz-Labor einrichten oder dass es in Zukunft auch einmal ein Kinderholz-Dorf gibt, wo Kindergarten- und Schulkinder mit Holz experimentieren können“, erzählt Winkler. Auch eine Erweiterung für gestresste Manager oder eine XXL-Version zum Möbelbau ist denkbar. „Wir sind immer am Ausloten was man mit Kinderholz noch machen kann. Es gibt keinen Stillstand“, schildert der Bad Ischler.

27 Tage Rückgaberecht

Im Moment ist Kinderholz in den drei Sorten Ahorn, Nuss und Lärche erhältlich. Die Sorten Kirsche und Zirbe sollen bald folgen. Hergestellt wird das Spielzeug im Salzkammergut in der Werkstätte Buntspecht. Eine Packung kostet ab 45 Euro und ist in ausgewählten Geschäften und im Online-Shop (www.kinderholz.at) erhältlich. „Wir verkaufen nur in Geschäften, die unsere Philosophie auch verstehen“, so Winkler. Wer online kauft, darf das Spielzeug auf Herz und Nieren testen. Gefällt es nicht, gibt es 27 Tage Rückgaberecht. 150 bis 200 Packungen Kinderholz werden pro Jahr verkauft.