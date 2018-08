Spike Lees filmische Faust

Von Philipp Wagenhofer

Im Jahr 1981 gab Harry Belafonte in der Linzer Sporthalle ein Konzert. Nach seinem Auftritt wollte er den City-Club besuchen, wo er am Eingang eine Messingtafel mit der Inschrift in englischer Sprache sieht, dass nur Leute mit deutscher Muttersprache willkommen seien. Belafonte sagt „No“ — und die rassistische Inschrift geht um die Welt.

Es lag Harry Belafonte vermutlich am Herzen, in Spike Lees jüngstem Film „BlacKkKlansman“ einen Bürgerrechtler spielen zu dürfen. Dieser erzählt vor farbigen Collegestudenten von einem geistig behinderten schwarzen Teenager, der 1916 von einer entfesselten Menge gefoltert und ermordet wurde, weil man ihn verdächtigt hatte, eine weiße Frau vergewaltigt zu haben. Fotos davon wurden später als Postkarten verkauft — als denkwürdiges Ereignis.

Auf einer anderen filmischen Ebene bemüht der schwarze Regisseur Spike Lee währenddessen D. W. Griffiths bezüglich Technik innovatives, aber rassistisches Historienepos „The Birth of a Nation“ (1915), das auch zur Neugründung des Ku-Klux-Klan beigetragen hat. Und der Klan spielt natürlich eine wesentliche Rolle in der auf wahren Begebenheiten beruhenden Geschichte, die Lee hier erzählt.

Schwarzer Cop infiltriert den Ku-Klux-Klan

Zentrale Figur ist Ron Stallworth (John David Washington), der Anfang der Siebzigerjahre als erster Afroamerikaner ein Kriminalbeamter bei der Polizei von Colorado Springs werden darf. Er will sich hervortun und überlegt sich eine vorerst abstrus anmutende Idee. „Ich hasse Nigger und Juden“, sagt er am Telefon zu einem Mitglied des Ku-Klux-Klan, um die Organisation zu unterwandern. Seine Diktion klingt glaubwürdig. Sogar Klanchef David Duke (Topher Grace) fällt darauf herein. Persönlich kann sich der schwarze Cop nicht mit dem Klan treffen, also schickt er seinen weißen jüdischen Kollegen Flip Zimmerman (Adam Driver). Sie decken auf, vereiteln Anschläge … Das Zusammenspiel von Washington und Driver ist nicht nur glaubwürdig, es ist auch humorvoll.

Spike Lees Satire ist unterhaltsam, ballt aber im rechten Moment die filmische Faust. Er bietet dem Rassismus der letzten hundert Jahre die Stirn, landet mit Archivaufnahmen in der Gegenwart beim Attentat von Chartlottesville, bei dem ein Neo-Nazi per Auto in eine Anti-Rassismus-Demo rast. Donald Trump spielte den Vorfall herunter. Klan-Führer David Duke ist sein großer Fan.

Spannung verbreitet dieser Copstreifen nicht unbedingt, die Stränge sind aber großartig verwoben und die Pfeile treffen so enorm sicher ihr Ziel, dass man „BlacKkKlansman“ gesehen haben sollte.