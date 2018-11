Spionagefall belastet Verhältnis zu Russland

Ein Spionagefall belastet derzeit das österreichisch-russische Verhältnis: Ein inzwischen pensionierter Oberst des Bundesheeres soll währen seiner aktiven Zeit rund 20 Jahre lang für Russland spioniert haben. Das bestätigten am Freitag Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ). Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Für den Verrat von Staatsgeheimnissen kann es bis zu zehn Jahre Gefängnis geben. Die entsprechenden Hinweise seien von einem ausländischen Dienst gekommen. Jetzt gehe es darum, den Verdacht aufzuklären. Man könne aber aufgrund der Umstände davon ausgehen, dass sich die Vorwürfe bestätigen werden, sagte Kurz und stellte klar: „Spionage ist inakzeptabel.“ Nun verlange man „transparente Information“ von russischer Seite. Sollte sich der Verdacht bestätigen, hätte dies über Österreich hinausgehende Konsequenzen. Ein solcher Fall würde „das Verhältnis zwischen Russland und der Europäischen Union nicht verbessern“, sagte der Bundeskanzler.



Kneissl sagte Reise nach Russland ab

In dieselbe Kerbe schlug Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ): „Sollten sich die jetzt vorliegenden Verdachtsmomente bestätigen, dann würde dies eine schwerwiegende Belastung für die bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und Russland darstellen.“ Kneissl zitierte am Freitag den russischen Geschäftsträger in Österreich, Igor Nikitin, ins Außenministerium und sagte zudem ihre für Anfang Dezember geplante Reise nach Russland ab.

Auf russischer Seite wurde unterdessen der österreichische Botschafter Johannes Eigner ins Außenamt zitiert. Man werde ihm erklären, wie sich Wien verhalten solle, wenn es Fragen an die Russische Föderation habe, hieß es. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat alle Vorwürfe zurückgewiesen: „Wir werden beschuldigt und es gibt Aufforderungen, dass wir uns für eine Sache entschuldigen, von der wir nichts wissen.“

Die österreichische Opposition bezeichnete die FPÖ als „Sicherheitsrisiko“. Liste Pilz, Grüne und Neos erinnerten an den Freundschaftsvertrag zwischen der FPÖ mit der russischen Präsidentenpartei „Einiges Russland“.